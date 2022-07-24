Ardahan Belediyesi ve Haytap'tan sokak hayvanlarına ortak çalışma - Son Dakika
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Ardahan Belediyesi ve Haytap'tan sokak hayvanlarına ortak çalışma

24.07.2022 11:18
Ardahan Belediyesi ve Haytap'tan sokak hayvanlarına ortak çalışma

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Actie Zwerfhonden ile Ardahan Belediyesinin yaptığı işbirliği sonucu belediyeye ait barınakta kalan 200 adet köpeğe kısırlaştırma işlemi yapılıyor.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Actie Zwerfhonden ile Ardahan Belediyesinin yaptığı işbirliği sonucu belediyeye ait barınakta kalan 200 adet köpeğe kısırlaştırma işlemi yapılıyor. Yapılan ameliyatla köpeklerin hayatta kalma sürelerinin uzaması planlanıyor.

Sokak hayvanlarına olan duyarlılığı herkes tarafından bilinen Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye barınağında bakılan köpeklerin daha iyi şartlarda uzun süre yaşamlarını devam ettirebilmeleri için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Başkan Demir'in ülkemizde hayvan hakları denilince ilk akla gelen HAYTAP ile bu konuda yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlar verdi. Konuyla ilgilenmesi amacıyla Ardahan'a gelen ve Belediye Veterinerlik İşleri Müdürü Serap Işık'la barınak önünde bir açıklama yapan HAYTAP Bitlis İl Temsilcisi Ömer Atış, konuşmasında şunları söyledi: "Ardahan'a, Ardahan Belediyesine yapılan çağrı üzerine yardıma geldik. 200 adet köpeğe yönelik bir projemiz var. Söz konusu sayıdaki köpekleri 5199 sayılı kanun gereğince ameliyatla kısırlaştırarak ve de aşılarını yaparak yaşatmayı hedefliyoruz. Bunu bölgesel ölçekte yaygınlaştırmaya çalışıyor, bizlerden yardım isteyen belediyelerimize de gereken yardımları sunuyoruz. Bugün burada bizlere bu imkanları sağlayan HAYTAP'a ve Ardahan Belediyesine çok teşekkür ediyoruz."

Ardından söz alan Ardahan Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü Serap Işık ise açıklamasında "Sayın Belediye Başkanı Faruk Demir'in HAYTAP'la yaptığı işbirliği sayesinde 200 adet köpeğimiz için kısırlaştırma işlemine başlanmıştır. Hem Başkanımıza hem HAYTAP'a hem de bu işlemlerin gerçekleşmesinde emeği geçen belediyemizden Veteriner Hekim arkadaşlarıma da teşekkürü borç bilirim" dedi. - ARDAHAN

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Kaynak: İHA

Ardahan Belediyesi, Faruk Demir, Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan Belediyesi ve Haytap'tan sokak hayvanlarına ortak çalışma - Son Dakika

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