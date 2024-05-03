Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak: Göle Belediyesi 51 Milyon TL Borçla Karşı Karşıya

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ÖZKAN KARAKAYA

(ARDAHAN) - Ardahan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, "Göle Belediyesinin 6 milyona yakın bir geliri var. 6 milyon haricinde gider olarak İller Bankası, kişisel borçlar, esnaf, SGK borçları ile birlikte toplam 51 milyona yakın bir borçla karşı karşıyayız" dedi.

Gökhan Budak, belediyenin mali durumuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. En en önemli sorunlardan olan sokak hayvanları için iş insanlarının desteğiyle rehabilitasyon merkezi açacağını belirten Budak, Kaşar festivalinin yerini değiştireceklerini ve festivalde diğer belediye başkanlarını da ağırlayarak Göle'nin sorunlarını aktaracaklarını söyledi. Budak, şunları söyledi:

"Göle Belediyesinin 6 milyona yakın bir geliri var. 6 milyon haricinde gider olarak İller Bankası, kişisel borçlar, esnaf, SGK borçları ile birlikte toplam 51 milyona yakın bir borçla karşı karşıyayız. Göle Belediyesinin geliri sadece ve sadece işçi ve memur maaşlarını karşılamamaktadır. Ben buradan hemen hemen 500 bine yakın ve artı para koyarak işçilerin giderlerini karşılıyorum. Göle Belediyesini aldığımız andan itibaren ben projelerimle gelmek istiyordum. Yapmış olduğumuz projeleri vatandaşlarımıza sunmak istiyordum fakat Göle Belediyesini kazandıktan sonra Göle Belediyesi işleyişinde mevcut sorunları var. Bu sorunlar şunlar; Göle Belediyesinin sokak hayvanları sorunu aşırı derecede sokak hayvanı bulunmaktadır. Bunlar bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır. İki; su sorunumuz mevcut, Göle Belediyesinin yanlış yatırımlarından kaynaklanan bir terminal sorunu var. Bu terminal sorununu insanlar servis aracı olmadığından dolayı taksilere muhtaç kalmışlar. Taksiciler belli bir ücret karşılığında şehrin dışında olması nedeniyle vatandaşlar terminale her gidiş gelişlerinde yüklü miktarda ücret ödüyorlar. Biz bu sorunu ilk önce iki tane servis aracı getirip Göle'de ring servisi yaptırmak istiyoruz. Göle'nin içerisinde belli bir yerler var, belli saat içerisinde ring servisi uygulayacağız. Bu servislerdende vatandaşların yaralanmasını sağlayacağız.

"SOKAK HAYVANLARI SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"

Diğer yandan sokak hayvanları ile ilgili bir çözüm süreci başlattık ve yerini bulduk. Yerini bulduktan sonra şimdi bu sokak hayvanlarının tabi aşırı derece bütçe lazım. Bu bütçe de Göle Belediyesi'nde olmadığından dolayı biz İstanbul'daki çok önemli iş adamlarımızla görüşme sağladık. Görüşmede iş adamlarımız sokak hayvanlarımızın sorunlarını ve sorunlarının çözümüyle ilgili katkıda bulunacaklarını söylediler. Hem hayvanseverler hem iş adamları hem Göle Belediyesi olarak biz bu sorunun çözümü ile ilgili önümüzdeki günlerde hemen istişarelere başlayıp bir an önce sokak hayvanları sorununu rehabilitasyon merkezi açarak çözeceğiz. Esenyurt belediyesi ile ilgili bir toplantıda Esenyurt Belediye başkanımız sağolsun kardeş belediye ile olmamızla ilgili gerekli çalışmaları başlattı. Birkaç gün sonra da Esenyurt Belediyesi'nin Meclis kararını çıkartırarak kardeş belediye olacağız. Diğer belediyeler ile görüşmemelerimiz neticesinde CHP'li belediye başkanlarımız ile kardeş belediye adı altında birleşerek gerekli hibe yardımları ve iş makineleri katkısı sözünü verdiler.

"KAŞAR FESTİVALİMİZİN YERİNİ DEĞİŞTİRDİK"

Diğer yandan önemli bir konumuz var biliyorsunuz yaklaşan bir Kaşar Festivalimiz var. Kaşar Festivalimizin yerini değiştirirdik. Kaşar Festivalimizi Göle yaylamızda yine inşallah vatandaşlarımızla buluşturacağız. Ancak anlatmış olduğum hemen hemen 7-8 belediye başkanımızı davet edeceğiz. Bu Kaşar Festivalinde de belediye başkanlarımız geldiği takdirde de biz Göle'nin sorunlarını kendilerine anlatıp kendilerinden katkı isteyeceğiz. Bununla ilgilide 22 Temmuzu düşünüyoruz. İş adamlarımızı da davet ettik. Bu iş adamlarımız ve belediye başkanlarımız ile Göle'ye ilk önce 3 tane projemizi gündeme alıp bitireceğiz. Daha sonra da yıllar içerisinde diğer orta vadede ve uzun vadede projelerimizi çözüme kavuşturacağız. Biz kent lokantasıyla ilgili kapsamlı bir projemiz var bununla ilgili projelerimiz var. Evet büyük sorunlarımız bulunmakta en büyük sorunumuz içme suyu sorunu bunu çözüme kavuşturmak için çalışacağız. Göle'deki iş adamlarımızdan Göle Belediyesine sahip çıkmalarını istiyorum yatırım amaçlı."