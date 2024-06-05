Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı

Yerel

Türkiye Kent Konseyleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Taştan, yeni dönemde Kent Konseyi başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

Yaklaşık 3 dönem Ardahan Kent Konseyi Başkanlığı yapan Taştan, bu süreçte görevini gururla yürüttüğünü söyledi. Taştan, "7 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde aday olmayacağımı açıklamak istiyorum. İnşallah görevi devralacak kardeşimize de gerekli desteği vereceğiz. Bu güne kadar yaptığımız çalışmalar bir yana yapamadığımız çok şey var. Ama bugün itibariyle baktığımızda 2014'ten bu yana dimdik ayakta kalmış bir Kent Konseyi var. Çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz, varlığımızı koruyoruz. Biz Ardahan'da doğunun incisi olarak Kent Konseyini bugünlere kadar getirmek için mücadele ettik. Bütçe verilmedi, farklı yöntemler uygulandı hiçbirini umursamadık. Türkiye nezdinde temsiliyet kazandırdık. Türkiye Kent Konseyleri Birliği dönem başkanlığını yaptık. Buna rağmen bize hiçbir sekreteryanın verilmemesine, bütçe takviyesi yapılmamasına rağmen biz dörde yakın bölgesel, ulusal ve uluslararası toplantılar yaptık. Faydalı işler yaparak Ardahan'ımızı en güzel şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Sendikalar, siyasi parti temsilcileri, dernekleri, Kent Konseyinde seçme ve seçilme hakkı olan tüm hemşerilerimizi 07 Haziran Cuma günü Halk Eğitim Toplantı salonunda saat 15.00'da gerçekleştireceğimiz Kent Konseyi 5'inci Olağan Genel Kurul'a davet ediyorum. Demokratik haklarını kullanıp ülkenin en önemli yapılarından biri olan Kent Konseyi'ne seçme ve seçilme haklarını kullanmaları çok önemli. Ardahan'ımıza yakışır bir seçim olmasını temenni ediyor, seçilecek arkadaşımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - ARDAHAN