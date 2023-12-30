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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır Aşıkşenlik Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır Aşıkşenlik Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır Aşıkşenlik Tüneli'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, tünelin en kısa sürede tamamlanarak çift tüp olarak hizmet vereceğini belirtti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır Aşıkşenlik Tüneli\'nde İncelemelerde Bulundu
30.12.2023 - 13:25,
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Ardahan valisi Hayrettin Çiçek, bir tüpü hizmete açılan Çıldır Aşıkşenlik Tünelinde çalışmaları devam eden 2. tüpte incelemelerde bulundu.

Beraberinde Çıldır İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, Karayolları Kars Bölge Müdürü Behçet Eren, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Bilal Emin ve diğer yetkililerle birlikte bölgeye giden Vali Çiçek, yapımı devam eden 2. tüpteki çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Çiçek, tünelin diğer tüpünün de en kısa sürede bitirilerek, 2024 yılı içerisinde çift tüp olarak konforlu ve güvenli bir şekilde gidiş-geliş yönünde hizmet vereceğini söyledi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Çıldır Aşıkşenlik Tüneli'nde İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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