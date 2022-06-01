Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü Toplantısını sürdürüyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kendisine iletilen iş, sağlık, ekonomik ve özel sorunları not alan Öner, istek ve sorunların birçoğunun çözüme kavuşmasını sağladı.

Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden de kendisine iletilen sorunlara çözüm bulunmasını isteyen Öner burada yaptığı konuşmada, "İnşallah bu yaptığımız toplantılarla sizlerin sorunlarına, dertlerine çare oluruz. Allah'ın izni ile bu şehirde herkesin derdine derman olmaya gayret edeceğiz ve önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapacağız. Bugün dile getireceğiniz sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerinizi bizzat ben ve ilgili kurum müdürlerimiz takip edecek ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu. - ARDAHAN