Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika
Üye Girişi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

01.06.2022 09:34
Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü Toplantısını sürdürüyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sorun, şikayet ve taleplerini iletmek isteyen vatandaşlar için düzenlediği Halk Günü Toplantısını sürdürüyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kendisine iletilen iş, sağlık, ekonomik ve özel sorunları not alan Öner, istek ve sorunların birçoğunun çözüme kavuşmasını sağladı.

Toplantıda hazır bulunan kurum müdürlerinden de kendisine iletilen sorunlara çözüm bulunmasını isteyen Öner burada yaptığı konuşmada, "İnşallah bu yaptığımız toplantılarla sizlerin sorunlarına, dertlerine çare oluruz. Allah'ın izni ile bu şehirde herkesin derdine derman olmaya gayret edeceğiz ve önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapacağız. Bugün dile getireceğiniz sorun, sıkıntı, şikayet ve taleplerinizi bizzat ben ve ilgili kurum müdürlerimiz takip edecek ve en kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu. - ARDAHAN

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi
Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi
Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Ardahan'ın yöresel yemekleri kitapla gelecek nesillere aktarılacak Ardahan'ın yöresel yemekleri kitapla gelecek nesillere aktarılacak Başkan Demir'den rehabilitasyon merkezlerine ziyaret Başkan Demir'den rehabilitasyon merkezlerine ziyaret Posof doğalgaza kavuşuyor Posof doğalgaza kavuşuyor
Kaynak: İHA

Ardahan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika


Son Dakika
15:08 Mardin'de tarlasını sulayan adam, yılan sokması sonucu hayatı kaybetti
14:58 İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi
14:58 Paul Pogba, Manchester United'dan ayrıldı
14:56 Özge Özpirinçci, tatil sezonunu açtı! Minik kızıyla görüntülenen oyuncu basın mensuplarına sitem etti
14:50 Çorum'da eniştesi tarafından 9 el ateş edilerek öldürülen Ezgi'nin 1,5 ay sonra düğün yapacağı ortaya çıktı
14:36 Serenay Sarıkaya'dan semt oturuşu! Mini şortlu pozlarını sosyal medyadan paylaştı
14:33 Erdoğan, Gezi eylemcilerini hedef aldı: Bunlar çürük, bunlar sürtük
14:25 Süper Lig'de yayıncı kuruluş belirsizliği sona erdi: beIN SPORTS ile 2 yıllık anlaşma sağlandı
14:15 Düğünde dans ettiği kadına para takmak isteyen adam, karısının baskınıyla neye uğradığını şaşırdı!
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! Teklif 2 milyon euro...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 15:37:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ardahan Valisi Hüseyin Öner Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşları dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement