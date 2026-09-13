Ardanuç'ta 600 kiloluk boğa demir kapıdan atlayarak arenadan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ardanuç'ta 600 kiloluk boğa demir kapıdan atlayarak arenadan kaçtı

Ardanuç\'ta 600 kiloluk boğa demir kapıdan atlayarak arenadan kaçtı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki boğa güreşlerinde rakibinden kaçan yaklaşık 600 kilogramlık boğa, 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı aşarak kapı ile çatı arasındaki boşluktan atladı. Boğanın çevikliği görenleri hayrete düşürdü.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde rakibinden kaçan yaklaşık 600 kilogramlık boğa, 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı aşarak kapı ile çatı arasındaki boşluktan atladı. Boğanın çevikliği görenleri hayrete düşürdü.

Ardanuç ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki boğa güreşleri, ilginç görüntülere sahne oldu. Başaltı kategorisinde arenaya çıkan yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki iki boğa bir süre güreşmedi. Siyah renkli boğanın yandan boynuz darbesine maruz kalan turuncu renkli boğa rakibinden kaçmaya başladı. Hızla arena çıkışına yönelen boğa, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı aşarak, kapı ile çatı arasında tam sığabileceği yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan tek hamlede atladı. Boğa, sergilediği çeviklikle adeta olimpiyat sporcularına taş çıkardı. O sırada kapının diğer tarafında kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanmayı önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Boğanın arenadan uzaklaşmasının ardından güreşler kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA

Hayvanlar, Festival, Ardanuç, Artvin, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardanuç'ta 600 kiloluk boğa demir kapıdan atlayarak arenadan kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı Taksinin bagajından çıkan silahların piyasa değeri dudak uçuklattı
Türkiye’nin en ateşli derbilerinden biri Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar
Kızılcık Şerbeti’nin Aylin’i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı Kızılcık Şerbeti'nin Aylin'i Hamide Akkuş nişanlandı: Tepsiye para yağdı
Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar Transfere yaklaşık 400 milyon Euro harcadılar, 4 maçta gol dahi atamadılar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi’nin senaristleri ifade verecek Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında, Kurtlar Vadisi'nin senaristleri ifade verecek
Konya Meram’da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor Konya Meram'da orman yangınına 20 araç ve 1 helikopterle müdahale ediliyor

23:16
Okan Buruk’tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
Okan Buruk'tan maç sonunda olay sözler: Onun hayatını bitiririm
22:56
Galatasaray’da 2008’den sonra bir ilk
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk
22:01
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada
21:53
Gemisini kurtaran kaptan Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı’nın füzesiyle kazandı
Gemisini kurtaran kaptan! Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın füzesiyle kazandı
21:41
Suriye’de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor
21:08
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Polise küfreden fenomen Semih Varol özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 23:41:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Ardanuç'ta 600 kiloluk boğa demir kapıdan atlayarak arenadan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement