Arefe gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde buluştu - Son Dakika
Arefe gününde şehit aileleri Edirnekapı Şehitliği'nde buluştu

26.05.2026 13:57
Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları, İstanbul Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu, kabir bakımı yaptı ve mezar taşlarını yıkadı. Şehit babası Cemalettin Koç, vatan için evlat vermenin gururunu yaşadıklarını belirtirken, şehit annesi Emine Koç bayramların buruk geçtiğini ifade etti.

Arefe gününde şehit aileleri ve yakınları Eyüpsultan'da bulunan Edirnekapı Şehitliğini ziyaret etti.

Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları sabah erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Şehit yakınları mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, kabirlerin bakımını yaptı ve mezar taşlarını yıkadı.

"Vatan için bir evladımızı verdik"

2022 yılında oğlu şehit olan Cemalettin Koç, "Biz, sadece bugün için değil her gün buradayız. Burası bizim ikinci evimiz. Sürekli buradayız. 2022'de şehit oldu benim oğlum. Onsuz şimdi 4'üncü yılını kutluyoruz. Zor, çok zor. Allah kimseye evlat acısı vermesin ama bir taraftan da tabii gururluyuz. Allah'a hamd ediyoruz. Oğlumuz şehit oldu. Vatan için bir evladımızı verdik. Bu da bizi çok gururlandırıyor" dedi.

"O özlemine hiçbir kelime bulamam"

Şehit annesi Emine Koç ise "Kaçıncı bayram, kaçıncı arefe bıraktım artık saymayı. Yine bir arefe günü, yine bir bayram Enes'siz. Enes'im cennetin en güzel köşkünde, cennet bahçesinde. Burası bizim artık bir cennet bahçemiz oldu. Henüz 19 yaşındaydı askere gittiğinde. 20'inci yaşına da askere girdi. Bu cennet bahçesinin en küçüğü. Ne anlatsam ne söylesem o özlemine, hasretine hiçbir kelime bulamam. Buruk, bayramlarımız buruk" şeklinde konuştu.

"Her bayram buradayız"

Şehit yakını Osman Baki ise "Her zaman olduğu gibi her zaman evladımızın yanındayız. Geçen hafta seneyi devriyesiydi. Geçen hafta pazar günü mevlidini yaptık. Şehit olalı 10 yıl oldu. Her bayram buradayız, her zaman evladımızın yanındayız. Rabbim onların şefaatine bizleri nail eylesin. Tüm Müslüman aleminin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Güzelbahçe Belediyesi soruşturmasında çarpıcı detaylar: Sahte fotoğraflarla ruhsat skandalı
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Olay iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel dahil 9 vekilin dokunulmazlığını kaldıracak
