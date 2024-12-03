Ares'ten Vefa: Pişmiş Tavuk Getirdi - Son Dakika
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Yerel

Ares'ten Vefa: Pişmiş Tavuk Getirdi

Ares\'ten Vefa: Pişmiş Tavuk Getirdi

Gölcük'te Ares isimli sokak köpeği, sahibesine vefa göstermek için pişmiş tavuk getirdi.

03.12.2024 16:56
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Ares isimli sokak köpeği, kendisine 5 yıldır bakan esnafa pişmiş tavuk getirerek vefa borcunu ödemeye çalıştı. Köpeğin pişmiş tavuk budunu getirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde esnaflık yapan Ceyhun Satır, 5 yıldır sokakta beslediği köpeğin hareketiyle duygulu anlar yaşadı. Yıllardır Ares isimli sokak köpeğini besleyen Satır, köpeğin vefa borcunu ödemeye çalıştığını dile getirdi. Dükkana gelen Ares, ağzında taşıdığı pişmiş budu kapıya bırakarak gitti, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi"

Olay anında duygusallaştığını söyleyen Ceyhun Satır, "5 yıldır baktığımız Ares isimli bir köpeğimiz var. Bu köpek mahallenin maskotu oldu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimiz. Bugün de sabah saatlerinde kapıya pişmiş tavuk bıraktı. Biz yıllardır ona mama veriyoruz, kışın battaniye ile ısıtıyoruz. O da vefa borcunu ödemek için bana pişmiş et getirmiş. Bunu görünce hemen video çekmek istedim. Vefanın sadece insanlarda değil hayvanlarda da olduğunu görmüş oldum. Çok duygusal bir andı. Ares 9 veya 10 yaşında. Güzel bir sevgi bağımız var. Köpek çiğ et getirmedi, enteresan şekilde pişmiş et getirdi. 'Sen bana baktın, şimdi sıra bende gibi' bir durum oluştur. Çok güzel bir duyguydu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ares'ten Vefa: Pişmiş Tavuk Getirdi - Son Dakika

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