Arguvan'da Kadın Buluşması Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arguvan'da Kadın Buluşması Etkinliği

Geniş Video İzle

HDP Eş Başkanı Özcan, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek 8 Mart'ın önemini vurguladı.

05.03.2025 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MALATYA)- 8 Mart haftası etkinlikleri çerçevesinde Arguvan Cemevi'nde "Kadın Buluşması" etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan HDP Eş Başkanı Sultan Özcan, "Kadına yönelik şiddetten, kadına yönelik derin yoksulluktan, güvensizlikten, güvencesiz gelecekten, yaşam hakkının elinden alma tehdidinin katmerlenerek büyüdüğü bir aralıkta geçiyoruz. Yaklaşık en az üç kadının her gün üç kadının katledildiğini duyduğumuz, gördüğümüz, duruşmalarına katıldığımız, takip ettiğimiz bir ülkede, buna 'kadın kırımı' diyebiliriz." İfadelerini kullandı.

DEM Parti Kadın Meclisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası olması vesilesiyle Malatya'nın Arguvan ilçesinde, "Kadın Buluşması" etkinliği düzenledi. Arguvan Cemevi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, HDP Eş Başkanı Sultan Özcan, Malatya DEM Parti Kadın Meclisi üyeleri ve Arguvanlı kadınlar katıldı.

Etkinlikte, ANKA Haber Ajansı'na açıklamada bulunan HDP Eş Başkanı Sultan Özcan, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan 8 Mart kadınların dayanışma ve mücadele günü"

Bizim açımızdan 8 Mart bir anma günü değil, yani bundan 168 yıl önce New York'ta dokuma işçisi kadınların canlarını ortaya koyarak eşit işe eşit ücret mücadelesinin tohumlarını attıkları gün. Bugün bu mücadele bizlerle devam ediyor. Aynı zamanda kadınların dayanışma ve mücadele günü ve bütün dünyada bu hafta 8 Mart haftası olarak değerlendiriliyor. Ama biz HDP olarak Dem Parti olarak, 8 Mart'a bize her gün 8 Mart diyoruz. Kadın hareketinin oluşturduğu bir sözdü bu.

"Hakların siyaset eliyle ve kadınlarla birlikte kazanılmasının mücadele günü"

Kadına yönelik şiddetten, kadına yönelik derin yoksulluktan, güvensizlikten, güvencesiz gelecekten, yaşam hakkının elinden alma tehdidinin katmerlenerek büyüdüğü bir aralıkta geçiyoruz. Yaklaşık en az üç kadının her gün üç kadının katledildiğini duyduğumuz, gördüğümüz, duruşmalarına katıldığımız, takip ettiğimiz bir ülkede, buna kadın kırımı diyebiliriz. Kanlı geçiyor bu süreç. Biz bütün egemenlik biçimlerine ve erkek egemenliğine karşı mücadeleyi de kadınların eşitliklere kavuştuğu bir gelecek, bir ortak gelecek mücadelesini bütün politikalarını partide içselleştiren, programını ve tüzüğü alan bir partiyiz. Yani hem eşit temsil, eş başkanlık, fermuar sistemi, seçilebilir yerlerde kadınların yerel yönetimlerden parlamentoya, parti organlarının tamamında bu böyle bir şematik bir düzenleme gibi değil, kendi içimizden başlayarak, kendi partimizden başlayarak, aslında bütün ülkede kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayata katılmalarını, önlerindeki engellerin kaldırılmasını, yaşam haklarının güvence altına alınmasını, buna yönelik İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönülmesini, bunların uygulanmasını hem yerel yönetimler hem merkezi iktidar tarafından ve aslında erkekliğini kışkırtmamasını, bir egemenlik biçimi olarak eşit yurttaşlar olarak hayatı bölüşen, paylaşan bir yaklaşımla ele almayı ve kadın istihdamından, kadınların güvenceli bir geleceğe varılmasını, varıncaya kadar bütün haklarının siyaset eliyle kazanılmasını ve kadınlarla birlikte kazanılmasını mücadele günü aynı zamanda bizim için 8 Mart."

Kaynak: ANKA

Sultan Özcan, Yoksulluk, Politika, Arguvan, 8 Mart, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arguvan'da Kadın Buluşması Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:10:14. #7.12#
SON DAKİKA: Arguvan'da Kadın Buluşması Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.