Arguvan'da şehit aileleri unutulmadı - Son Dakika
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Arguvan'da şehit aileleri unutulmadı

02.07.2022 12:11
Arguvan'da şehit aileleri unutulmadı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde şehit aileleri unutulmayarak ziyaret edildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde şehit aileleri unutulmayarak ziyaret edildi.

Arguvan İlçe Kaymakam Kemal Ülkü, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ile birlikte, Arguvan İlçesi Eymir Mahallesinde Birol Akın'ın şehadet yıl dönümünde şehidin mezarını ve daha sonra şehit Astsubay Birol Akın'ın babası Hasan Akın'ı, Eymir Mahallesinde şehit Ali Askar Yüce'nin babası Muharrem Yüce'yi, evinde ziyaret etti. Arguvan İlçe Kaymakamımı Kemal Ülkü, şehit aileleriyle bir araya gelerek sohbet etti, hal ve hatırlarını sordu.

Şehit yakınları ve gaziler ile her zaman beraber olmaya özen gösterdiklerini dile getiren Ülkü, "Bizler bir aileyiz. Ailelerimiz her zaman bizim baş tacımızdır. Bugün ülkemizde al bayrağımızın altında huzur ve güven içerisinde yaşıyor, geleceğe umutla bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize minnet ve şükran borçlu olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Şehit aileleri bize emanettir. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Kapılarımız her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.

Şehit aileleri ise ziyaret nedeniyle çok mutlu olduklarını belirttiler. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Malatya, Arguvan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arguvan'da şehit aileleri unutulmadı - Son Dakika

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