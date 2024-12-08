Arhavi\'de Heyelan Nedeniyle Öğrenciler Botla Taşındı

Yerel

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan heyelan nedeniyle ilçe merkezine ulaşamayan lise öğrencileri ile vatandaşlar, Sahil Güvenlik ve balıkçı tekneleri ile taşındı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Kıyıcık mevkisinde gece saat 03.00 sıralarında yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nun ulaşıma kapanmasına neden oldu. İlçede bulunan Ertuğrul Kurtoğlu Fen Lisesi öğrencileri hafta sonu tatili için turizm merkezi Ayder'e gitti. Dönüş yolunda kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ilçe merkezine ulaşamayan lise öğrencileri için harekete geçen yetkililer, öğrencilerin Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bot ile ilçe merkezine taşınmasına karar verdi. Heyelan bölgesine yakın bir limandan alınan lise öğrencileri bot ile Arhavi ilçesine taşındı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde balıkçılık yapan bir vatandaş ise kendisine ait tekne ile heyelan nedeniyle ilçe merkezine ulaşamayan vatandaşları ücretsiz bir şekilde ilçe merkezine getirdi. Öte yandan, hayatını kaybeden bir vatandaşın cenazesi de limandaki bir balıkçı teknesi ile ilçe merkezine getirildi.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ve tüm destek veren kurumlara teşekkürlerini iletti. Yolda kalan vatandaşlar için de alternatif çözümler üzerinde çalışıldığı bildirildi. - ARTVİN