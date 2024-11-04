Arhavililerin Maden Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Arhavililerin Maden Tepkisi

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Arhavi halkı, maden projesine karşı mücadele ediyor, doğalarını korumak için tepkilerini dile getiriyor.

04.11.2024 11:57
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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN)- Arhavililer, Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.'nin Artvin'in Arhavi ve Hopa ilçelerinde 10 köyü tehdit eden maden projesi için başlatacağı sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Arhavili Nurcan Bal, "Biliyoruz ki maden çıktığında sularımız, derelerimiz ve havamız kirlenecek ve yaşanmaz duruma gelecek ve bunun için mücadele veriyoruz" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Eti Bakır A.Ş.'nin başlatmaya hazırlandığı sondaj çalışması Arhavi halkının tepkisini çekmeye devam ediyor. Arhavililer maden projesine tepkilerini şu sözlerle dile getirdiler:

Nurcan Bal: "Mücadele veriyoruz, maden çıkaracaklar güzelim cennet doğayı mahvedecekler yaşanmaz duruma getirecekler. Biliyoruz ki maden çıktığında sularımız, derelerimiz, havamız kirlenecek ve yaşanmaz duruma gelecek ve bunun için mücadele veriyoruz, yaşamak için burayı kaybetmemek için."

Nilüfer Atasoy:  "Olmayan madeni çıkaracaklar başkada hiçbir şey yok olmayan maden. Rant yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar."

"Bu memlekette doğduk burada öleceğiz"

Emine Günaydın: "Sondaja başlamışlar diye duydum ama kural tanımaz, hukuk tanımaz, insanların düşüncelerine saygı göstermez bir ortamda yaşıyoruz. Yani ne yaparsanız yapın sonuç olarak bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyorsunuz ama duymuyorlar. Bizler teslim olmak istemiyoruz bu memlekette doğduk burada öleceğiz yani doğamızı kendi topraklarımızı bizim isteğimizin dışında gasp ediyorlar. Ne yapabiliriz? Hukukçularımız var arkadaşlarımız var bakacağız ve biz de elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz."

İlhan Gürkan: "Çok doluyum hem HES hem maden düşmanıyım. Bu güzelim cennet vatanı cehenneme çevirmek için ellerinden geleni yapıyorlar biz buradan nefes alıyoruz burada hayat buluyoruz ve bu ne aymazlık anlamış değilim. Biri veriyor, biri alıyor."

Sait Pişmişoğlu: "Evet madeni istemiyoruz kesinlikle. Gidecek yerimiz yok ki devlet bizi nere gönderecek. Annem 90 yaşında biz 60 yaşındayız ama sakat, savaşıyoruz ve bizim bir çayımız var ve maden bizim çayımız madene gerek yok."

Suat Dumanoğlu: "Ben Arhavili değilim ve burada bir tane dikili ağacım yok ama her türlü madene karşı mücadeleye varım. Halkı mağdur etmek, köylüyü mağdur etmek, tabiatı katletmek amaçları bu."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Arhavililerin Maden Tepkisi - Son Dakika

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