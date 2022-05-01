Arife gününde şehitler dualarla yad edildi - Son Dakika
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Arife gününde şehitler dualarla yad edildi

01.05.2022 15:39
Arife gününde şehitler dualarla yad edildi

Ordu Valiliğince düzenlenen programda, Ramazan Bayramı öncesinde Ordu Şehitliğindeki şehitler dualarla yad edildi.

Ordu Valiliğince düzenlenen programda, Ramazan Bayramı öncesinde Ordu Şehitliğindeki şehitler dualarla yad edildi.

Ordu Şehitliğinde düzenlenen program, Hz. Ömer Camii İmam-Hatibi Abdülkerim Şahin'in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Altınordu Müftüsü Abdullah Söylemez tarafından şehitler için dua edildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve beraberindeki protokol mensupları, şehitlikte metfun bulunan şehitlerimizin kabirlerine karanfil bırakarak, dua ettiler.

Vali Tuncay Sonel, programa katılan şehit aileleri ve yakınlarının hal ve hatırlarını sorarak, bayramlarını kutladı. Şehit ailelerinin çocuklarıyla da yakından ilgilenen Vali Sonel, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Ordu Şehitliğinde düzenlenen programa, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Vali Yardımcısı Bayram Gale, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ordu Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Ahmet Meydan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, Polis Şehitleri ve Malül Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, daire müdürleri, askeri erken, muharip gaziler ve şehitlerin yakınları katıldı. - ORDU

Arife gününde şehitler dualarla yad edildi
Arife gününde şehitler dualarla yad edildi
Arife gününde şehitler dualarla yad edildi
Arife gününde şehitler dualarla yad edildi

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Ramazan Bayramı, Tuncay Sonel, Altınordu, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arife gününde şehitler dualarla yad edildi - Son Dakika


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