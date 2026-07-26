Arıkan: Çiftçi Girdilerle Zor Durumda

(KONYA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'nın Sarayönü ilçesinde tahıl hasadına katıldı. Arpa tarlasında biçerdöver kullanan Arıkan, üreticilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda olduğunu belirterek, açıklanan alım fiyatlarının maliyetleri karşılamadığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Konya'nın Sarayönü ilçesinde tahıl hasadına katılarak arpa tarlasında biçerdöver kullandı. Hasadın ardından açıklamalarda bulunan Arıkan, çiftçilerin artan üretim maliyetleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadığını belirterek, hükümetin tarım politikalarını eleştirdi.

Çiftçilerin yeni hasat dönemine büyük bir karamsarlıkla girdiğini belirten Arıkan, "Gönül isterdi ki bu ziyaretimizde çiftçimizin güler yüzünü görelim. Gönül isterdi ki biçerdövere binerken çiftçimizin umutla bindiği günleri görmek isterdik ama maalesef umutla tarlaların biçildiği bir döneme değil, umutsuzlukla geleceğe dair ümitsiz cümlelerin kurulduğu bir güne denk geldik" ifadelerini kullandı.

"AVUSTRALYA'DAKİ ÇİFTÇİ EL ÜSTÜNDE, KONYALI ÇİFTÇİ KARAMSAR"

Dünyanın farklı ülkelerinde de benzer sorunların yaşandığını ancak devlet desteği ile birçok ülkenin bu sorunların üstesinden geldiğini kaydeden Mahmut Arıkan, "Avustralya'ya da gitsek, Konya'da eli nasırlı çiftçi kardeşimizle de buluşsak akşam başını yastığa koyarken mazotu düşünüyor, gübreyi düşünüyor, ürün fiyatını düşünüyor. Ama sabah uyandığında Avustralya'daki çiftçimiz Avustralyalı yöneticiler tarafından el üzerinde tutulduğunu, sorunlarının giderilmesiyle alakalı devletinin yanında olduğunu görüyor ama Konya'mıza geldiğimizde sabah çiftçimizin daha bir karamsar güne başladığını üzülerek görüyoruz" dedi.

Buğday alım fiyatlarının üretim maliyetlerini karşılamadığını söyleyen Arıkan, tarlada görüştüğü üreticilerin maliyet hesabını örnek göstererek, "Çiftçiler bir kilogram buğdayın maliyetinin 19-20 lira olduğunu ifade ediyor. Açıklanan alım fiyatı ise 16,5 lira. Üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 14-14,5 lira seviyelerinde ürün satabildiklerini söylüyor. Üretici maliyetinin altında satış yapmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

"GİRDİ MALİYETLERİ İLE ÜRÜN FİYATI ARASINDAKİ UÇURUM BÜYÜYOR"

Son bir yıl içerisindeki maliyet artışlarına dikkati çeken Arıkan, son bir yıl içerisinde gübre fiyatlarında yüzde 64, mazot fiyatlarında yüzde 41'lik artış görüldüğünü ancak ürün fiyatında sadece yüzde 22'lik bir artış bulunduğunu kaydetti.

Yaşanan krizin anlık değil, uzun yıllardır süren tarım politikalarının bir neticesi olduğunu savunan Arıkan, 2006 yılında çıkarılan tarım destekleme yasasını hatırlatarak, "2006 yılı içerisinde bugünkü hükümet bir yasa çıkartmıştı. Tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan insanlara destek, yüzde 1'lik gayrisafi milli hasıladan yüzde 1'den az olmamak üzere bir destek açıklaması yapmıştı. Aradan 20 yıl geçmesine rağmen 2007'de yüzde 1 olması gereken destek yüzde 0,6 (binde 6) olarak gerçekleşmiş; 2026, içinde bulunduğumuz yıl içerisinde de sadece yüzde 0,25 olarak gerçekleşmiş" dedi.

Konya'da çok sayıda tarım arazisinin satışa çıkarıldığını öne süren Arıkan, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle gençlerin tarımdan uzaklaştığını savundu. Tarım sektöründeki sorunların çözülmemesi halinde üretimin sürdürülebilirliğinin risk altına gireceğini ifade etti.