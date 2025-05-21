Arıkan: Türkiye'de 5 Milyon 'Ev Genci' Var - Son Dakika
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Arıkan: Türkiye'de 5 Milyon 'Ev Genci' Var

21.05.2025 19:31
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Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, 5 milyon gencin eğitim ve istihdam dışı kaldığını belirtti.

Yeni Yol Grup Toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan:

" Türkiye'de tam beş milyon 'ev genci' var. Ne eğitimdeler ne de istihdamda yer alabiliyorlar".

ANKARA - Saadet Partisi Genel başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye'de tam beş milyon 'ev genci' var. Ne eğitimdeler ne de istihdamda yer alabiliyorlar" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeni Yol Partisi Meclis Grubunda konuştu. Ekonomiye değinen Arıkan, "Asgari ücret 22 bin lira, ama bekar bir gencin yaşam maliyeti 31 bin lira. Evlilik fonunun verdiği destek 150 bin lira ama en düşük evlenme maliyeti 650-700 bin lira. Gençlerimiz bütün bunlara muhatap kalınca, haliyle umudu dışarda arıyor. Son açıklanan verilere göre Türkiye'de tam beş milyon 'ev genci' var. Ne eğitimdeler ne de istihdamda yer alabiliyorlar. Bakınız, bu pasif direniştir. İktidara, politikalarına ve çaldığı umuda karşı gittikçe büyüyen sessiz bir çığlıktır. İktidar 'Türkiye'nin genç nüfusu azalıyor' diyor ama işsiz gençleri görmek istemiyor" diye konuştu.

'Bayram ikramiyesi' eleştirisi

Türkiye'de kişi başına kredi borcunun 100 bin lirayı aştığını açıklayan Arıkan, "86 milyon insan yaşıyor, 42 milyonu kredi borçlusu. Türkiye'de son 10 yılda kiracı sayısı 24 milyona, icra dosyası 23 milyona ulaştı. İşte bu rakamlar iflasın ilanıdır. Malumunuz, önümüz Kurban Bayramı. 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasıyla emekliye bin lira ödeme yapıldı. Aynı yıl Türkiye Diyanet Vakfı 850 liraya, Türk Kızılayı 850 liraya ve Mehmetçik Vakfı 950 liraya kurban kesiyordu. Emekli, o yıl aldığı ikramiyeyle bağış yapabildi, hatta cebinde parası bile kaldı. Aradan 7 yıl geçti, 2025 yılına geldiğimizde bayram ikramiyesi bin liradan 4 bin liraya yükseldi. Kurban bedelleri ne oldu? Türkiye Diyanet Vakfı'nda 850 liradan 13 bin 500 liraya, Türk Kızılayı'nda 850 liradan 13 bin 250 liraya, Mehmetçik Vakfı'nda 950 liradan 14 bin 500 liraya yükseldi" şeklinde konuştu.

"Endişelerimiz tamamen ortadan kalkmış değil"

'Terörsüz Türkiye' sürecine değinen ve kendilerinin 'Yaşanabilir bir Türkiye' dediklerini belirten Arıkan, "Bundan kastımız, bu topraklarda bir tek evladımızın daha canının yanmamasıdır, adaletin tesis edilmesidir. Kalkınmanın süratli ve yaygın olmasıdır. Süreçlerin 'tek bir kazanıma' odaklanmasına karşıyız. Şu konuda memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum, en başından beri sürecin kapalı kapılar ardında değil, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yürütülmesini vurguladık. Gelinen noktada, bu konuda bir mutabakatın sağlanmış olması sevindiricidir. Ancak, endişelerimiz tamamen ortadan kalkmış değil. Meclise getirilecek olan 10. Yargı Paketi, bu sürecin akıbetini belirleyecektir. Şimdiden uyarıyoruz. Kaş yaparken göz çıkarmayın. Eli silah tutanları affederken eli kalem tutanları, eli pankart tutanları içerde tutarsanız bunun toplumsal vicdanda karşılığı olmaz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Mahmut Arıkan, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arıkan: Türkiye'de 5 Milyon 'Ev Genci' Var - Son Dakika

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