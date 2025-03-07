Grizu Faciasının 42. Yılı Anma Töreni - Son Dakika
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Grizu Faciasının 42. Yılı Anma Töreni

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 madenci, facianın 42. yılında düzenlenen törenle anıldı.

07.03.2025 13:45  Güncelleme: 15:07
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(ZONGULDAK) - Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983'te meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 madenci, facianın 42. yılında düzenlenen törenle anıldı.

Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 103 madenci, facianın 42. yılında düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni, Armutçuk Müessesesi'nde gerçekleştirildi. Törene; Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, Kandilli Belediye Başkanı Osman Çakmakoğlu, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, GMİS şube başkan ve yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile maden işçileri katıldı.

Törende, faciada yaşamını yitiren madenciler için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, yaptığı konuşmada, "42 yıl önce şehit olan 103 madencimizi, tüm maden şehitlerimizi ve vatan şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Zonguldak havzasında 5 binden fazla madenci şehit verildi"

Turan, belirli aralıklarla yaşanan grizu facialarına dikkat çekerek, "3 Mart 1992 tarihinde Kozlu Müessesemizde 263 madencimizi, 17 Mayıs 2010 tarihinde Karadon'da 30 madencimizi, 13 Mayıs 2014'te Manisa Soma'da 301 madencimizi, 28 Ekim 2014'te Karaman- Ermenek'te 18 madencimizi, 14 Ekim 2022'de Amasra'da 43 madencimizi kaybettik. Zonguldak havzamızda 1848'den beri kayıt altına alınan verilere göre bugüne kadar yaklaşık 5 bin maden şehidi verdik. Her birini sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Anma töreninde, 14 Ekim 2022'de Amasra grizu faciasında hayatını kaybeden bir madencinin kardeşinin yazdığı şiir de okundu. okundu. Madencilerin yaşadıkları zorlukları ve faciayı anlatan ve törene katılanlara duygusal anlar yaşatan şiir şöyle:

"Yerde açtı 43 gül, ne de güzellerdi!

Gökte parladı 43 yıldız... Sonbahardı...

Gözlerde birer umut, şimdi kader oldu

Yüreklerde yara, kabuk bağlamaz oldu

Hayallerde evlatlara kavuşmak vardı,

Şimdi birer mezar taşında adı kaldı

Akıldan çıkmaz anılar, yürekte kaldı

Geride bir tek, gözü yaşlılar kaldı."

Törenin ardından maden işçileri, ocaklara inerek mesailerine başladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Grizu Faciasının 42. Yılı Anma Töreni - Son Dakika

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