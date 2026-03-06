Armutçuk'ta 103 maden şehidi anıldı - Son Dakika
Armutçuk'ta 103 maden şehidi anıldı
06.03.2026 13:44  Güncelleme: 13:46
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesesi'nde 7 Mart 1983 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 103 maden işçisi, facianın 43'üncü yılında dualarla anıldı.

Armutçuk Müessesesi'nde 6 Mart 2026 tarihinde düzenlenen anma törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, sendika genel başkanı Hakan Yeşil, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Kdz. Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Çetin Yiğit, Kandilli Belediye Başkanı Osman Çakmakoğlu, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, sendika yöneticileri, TTK Armutçuk Müessese Müdürü Tuğrul Toprakçı, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile maden işçileri katıldı.

Anma töreninde, faciada yaşamını yitiren işçiler için saygı duruşunda bulunuldu. Grizu faciasından yaralı kurtulan emekli maden işçisi Hüseyin Demirel'e, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu tarafından tüm şehit madenciler anısına madenci heykeli takdim edildi.

Törende konuşma yapan Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, 43 yıl önce şehit olan 103 maden işçisini ve tüm maden şehitleri ile tüm vatan şehitlerini sevgi, saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Anma töreninde, şehit madenciler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programın ardından maden işçileri ocağa inerek mesailerine başladı. - ZONGULDAK

