Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İSKİ'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İSKİ'ye Sert Eleştiriler

Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu\'ndan İSKİ\'ye Sert Eleştiriler
14.09.2025 00:46  Güncelleme: 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlıbosna'daki sosyal konut projelerinin altyapı hizmetlerinden mahrum bırakıldığını ve İSKİ'nin her ay yıkım yazıları gönderdiğini belirterek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni sert bir dille eleştirdi. Candaroğlu, vatandaşların güvenli geleceği için bu konutların hayata geçirildiğini vurguladı.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlıbosna'da yapımı devam eden sosyal konutların altyapı hizmetlerinden mahrum bırakıldığını ve İSKİ'nin bu konutlarla ilgili yıkım yazıları gönderdiğini belirterek İBB ve bağlı kuruluşları sert sözlerle eleştirdi.

Arnavutköy'de vatandaşlara yönelik inşa edilen sosyal konutlarda altyapı eksikliği gündemde. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İSKİ'nin bölgeye su ve altyapı desteği sağlamadığını, bununla birlikte her ay düzenli olarak konutların yıkımı için yazı gönderdiğini ifade ederek bu tavrın hem hizmet hakkına hem de yasal sorumluluklara aykırı olduğunu dile getirdi.

Candaroğlu, "25 bin sosyal konut inşa ediliyor, hak sahipleri belli. Bu konutlar vatandaşın güvenli bir geleceğe kavuşması için yapılıyor. İSKİ de İGDAŞ da bu hizmetleri vermek zorundadır. Eğer bu hizmeti sağlamazlarsa yasal sorumluluk doğar. Tüm vatandaşın altyapı ve enerji hizmeti alma hakkı vardır" dedi.

Başkan Candaroğlu, geçmişte yaşanan acı tecrübeleri hatırlatarak, "Hatay'da yaşanan depremi hepimiz gördük. Orada kentsel dönüşüme 'rantsal dönüşüm' diyerek karşı çıkanların ihmali yüzlerce cana mal oldu. Şimdi İstanbul böyle bir risk altındayken sosyal konut projelerine direnç göstermek hangi akla hizmettir?" ifadelerini kullandı.

Sazlıbosna'daki projenin vatandaşın güvenliği ve geleceği için hayata geçirildiğini vurgulayan Candaroğlu, "Bu konutlar Araplara satılıyor, peşkeş çekiliyor gibi söylentiler tamamen yalan ve algı operasyonudur. Binalar hızla yükseliyor, dış cephe çalışmaları başladı. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu konutlar hak sahiplerine teslim edilecek. Onların tüm engellemelerine rağmen altyapısını da suyunu da vermek zorundalar" şeklinde konuştu.

Candaroğlu, İBB ve bağlı kuruluşların siyasi hesaplarla hareket ettiğini, İSKİ'nin yalnızca Sazlıbosna'da yapımı devam eden konutlara değil, bakanlık tarafından yapımı tamamlanan Baklalı'daki konutlara da su vermediğini hatırlatarak, "Devletimiz tarafından yapılan konutlara bile hizmet götürmeyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Hem altyapıyı sağlamıyorlar hem de her ay bu konutların yıkılması için yazı gönderiyorlar. Bu direnç sadece algı oluşturmak için. Biz bu ucuz siyasete izin vermeyeceğiz. Biz vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Öte yandan İSKİ, TOKİ'ye resmi yazı göndererek bu konutlara su ve altyapı hizmeti vermeyeceğine dair resmi yazı gönderdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İSKİ'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 00:49:31. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediye Başkanı Candaroğlu'ndan İSKİ'ye Sert Eleştiriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.