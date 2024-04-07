Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu Göreve Başladı

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Arnavutköy Belediye Başkanı seçilen Mustafa Candaroğlu, eski Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'dan mührü alarak göreve başladı.

AK Parti'nin Arnavutköy Belediye Başkan adayı olan Mustafa Candaroğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 42'lik bir oy oranıyla Arnavutköy Belediye Başkanı seçildi. Candaroğlu, dün Yüksek Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Bugün sabah saatlerinde Arnavutköy Belediyesi'nde düzenlenen devir teslim töreninin ardından Candaroğlu, görevine başladı. Mührü Arnavutköy'ün eski Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'dan devralan Candaroğlu, törenin ardından kendisine "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunanları kabul etti.

Törende konuşan Arnavutköy'ün eski Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "İnsanlar doğarlar, büyürler, hayatlarını sürdürürler, en sonunda her şeyin bir sonu olduğu gibi hayatın da bir sonu vardır, meslekler böyledir, yaptığımız işler böyledir. Halkımız bir karar verdi bu kararda meclisimizin üçte ikilik çoğunluğu AK Parti'de oldu. Biz bugüne kadar gerek kendimize ait meclis üyelerimizle ve muhalefetteki meclis üyelerimizle beraber uyumlu bir çalışma süreci geçirdik. Bundan sonra da böyle olacağına inanıyorum. İyi ki sizlerle beraber oldum, inşallah sizlerle beraber olmaya devam edeceğim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tekraren görevinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı geldiğiniz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise, "Bugün heyecanlıyız ve bugün gururluyuz hamdolsun. Milletimizin iradesi 20 yıl olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakından ve AK Parti'den dolayısıyla hizmetten yana oldu. Bugünden itibaren aldığımız bu bayrağı Allah nasip ederse Arnavutköy'ümüzün belediyecilik anlamında tüm alanlarında geliştirecek ve İstanbul'da söz sahibi yapacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL