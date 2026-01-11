İstanbul'da ilçe belediyelerinin sosyal medya performansı açıklandı: Arnavutköy ilk sırada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da ilçe belediyelerinin sosyal medya performansı açıklandı: Arnavutköy ilk sırada

İstanbul\'da ilçe belediyelerinin sosyal medya performansı açıklandı: Arnavutköy ilk sırada
11.01.2026 09:10  Güncelleme: 09:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy Belediyesi, 2025 yılı sosyal medya etkileşim verilerine göre İstanbul'daki ilçe belediyeleri arasında en yüksek etkileşime ulaşarak ilk sırada yer aldı. 681 bin 149 etkileşimle Kadıköy ve Beylikdüzü'nü geride bıraktı.

Arnavutköy Belediyesi, 2025 yılı sosyal medya etkileşim verilerine göre İstanbul'daki ilçe belediyeleri arasında en yüksek etkileşime ulaşan kurum oldu.

İstanbul'daki ilçe belediyelerinin sosyal medya performansları karşılaştırıldı. Açıklanan verilere göre, 2025 yılı sosyal medya etkileşim rakamlarında Arnavutköy Belediyesi ilk sırada yer aldı. X, Instagram ve Facebook platformları üzerinden elde edilen toplam etkileşimlerin değerlendirildiği karşılaştırmada Arnavutköy Belediyesi, 681 bin 149 etkileşimle listenin zirvesine yerleşti. Arnavutköy'ü Kadıköy Belediyesi 647 bin 852 etkileşimle ikinci sıradan takip ederken, Beylikdüzü Belediyesi 291 bin 23 etkileşimle üçüncü sırada yer aldı.

Paylaşılan sonuçlara göre Arnavutköy Belediyesi, 2025 yılına ait sosyal medya etkileşim verileriyle öne çıkan ilçeler arasında yer aldı.

Öte yandan, Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yeni Medya Akademi, belediyenin medya ve iletişim alanındaki çalışmalarında dikkat çeken başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Akademi bünyesinde sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, editörlük ve yeni nesil medya alanlarında eğitimler veriliyor; uygulama odaklı yapısıyla gençler ve girişimcilere yönelik çalışmalar yürütülüyor. Yeni Medya Akademisi, bu yönüyle kamu kurum ve kuruluşları arasında örnek bir model olarak gösteriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Sosyal Medya, Beylikdüzü, Arnavutköy, İstanbul, Kadıköy, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da ilçe belediyelerinin sosyal medya performansı açıklandı: Arnavutköy ilk sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu Bu paraların hepsi bir araçtan çıktı, polis hemen el koydu
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler

10:15
İran’dan protestolara destek veren ABD ve İsrail’e tehdit
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit
09:51
Trump’tan bir ilk Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
Trump'tan bir ilk! Ülkenin ilhak edilmesi için orduya talimat verdi
09:33
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı
09:33
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı’nı tiye aldı
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
08:44
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı
07:12
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217’e yükseldi
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 217'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 10:35:38. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da ilçe belediyelerinin sosyal medya performansı açıklandı: Arnavutköy ilk sırada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.