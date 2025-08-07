Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Yolunu Kendisi Yapacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Yolunu Kendisi Yapacak

Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Yolunu Kendisi Yapacak
07.08.2025 17:09  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uzun süredir görmezden gelinen Karaburun yolu, Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılacak. Başkan Mustafa Candaroğlu, projenin kısa sürede başlayacağını ve ulaşım sürelerinin önemli ölçüde kısalacağını duyurdu.

Yıllardır İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görmezden gelinen Karaburun yolu, Arnavutköy Belediyesi tarafından yapılacak. Başkan Mustafa Candaroğlu, "Vatandaşımız yolda beklerken biz seyirci kalamazdık. Bu yolu biz yapacağız" dedi.

Arnavutköy'ün sahil mahalleleri olan Karaburun ve Yeniköy, ulaşım sıkıntısı nedeniyle yıllardır yaz aylarında trafikle anılıyor. Özellikle hafta sonları Arnavutköy merkezden sahile ulaşmak isteyen vatandaşlar, 1.5 saate varan trafikle karşı karşıya kalıyor. Bu sorunun çözümü için Arnavutköy Belediyesi tarafından defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) resmi başvurular yapıldı, teknik raporlar sunuldu, güzergahın genişletilmesi ve asfaltlanması talep edildi. Ancak aradan geçen yıllara rağmen İBB tarafından ne bir planlama yapıldı, ne de herhangi bir yatırım adımı atıldı. Giderek artan nüfus ve sahil bölgelerine olan ilginin de etkisiyle mevcut yol artık yetersiz kalırken, Arnavutköy Belediyesi çözümü bir kez daha kendi kaynaklarıyla üretti.

"Bizim tırnağımız var, biz başımızı kaşırız"

Başkan Mustafa Candaroğlu, Karaburun ve Yeniköy yolu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıllardır devam eden sorunun artık bekletilemeyeceğini belirten Başkan Candaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Karaburun ve Karadeniz'e kıyısı olan Yeniköy mahallelerimize ulaşım uzun süredir ciddi bir sorun. Özellikle yaz aylarında Arnavutköy'den Karaburun'a gitmek, adeta bir sabır sınavına dönüştü. Bu yol İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Ama biz ne zaman kapılarını çalsak, 'yapacağız, bakacağız' denildi. Sonuç? Koca bir hiç.

Arnavutköy Belediyesi olarak defalarca bu güzergahın genişletilmesi için başvurduk, asfalt talep ettik. Raporlar sunduk, öneriler geliştirdik. Ama ne yazık ki bu talepler İBB nezdinde hep görmezden gelindi. Biz de dedik ki, Bu iş böyle gitmez. Çünkü bizim kaynaklarımız var. Çünkü biz laf değil iş üretiriz. Çünkü bizim tırnağımız var, biz başımızı kaşırız. Bu anlayışla Tayakadın bağlantısından başlayarak Yeniköy ve Karaburun'a uzanacak olan 9,5 kilometrelik, iki gidiş - iki geliş duble yol projemizi hazırladık. Projenin finansmanı hazır, mühendislik süreçleri tamamlandı. Kısa süre içinde başlıyoruz. Bugün buraya gelirken 1.5 saatinizi kaybettiniz belki. Ama Allah'ın izniyle önümüzdeki yaz buradan Karaburun'a sadece 9 dakikada ulaşacaksınız. Bu da Arnavutköy Belediyesi'nin farkıdır."

9 dakikada Karaburun: Yeni yol, yeni konfor

Arnavutköy Belediyesi tarafından inşa edilecek yeni yol, ilçenin kuzeyinde yer alan sahil mahallelerine ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak. 2 gidiş- 2 geliş olarak planlanan duble yol; Tayakadın'dan başlayarak Yeniköy ve Karaburun'a kadar uzanacak. Proje tamamlandığında yazlıkçıların, bölge sakinlerinin ve turizm hareketliliğinin yoğun olduğu günlerde yaşanan trafik sorunları ortadan kalkacak. Aynı zamanda bölgeye olan yatırım ilgisi de artacak. Arnavutköy Belediyesi, çözüm odaklı yaklaşımıyla, İstanbul'da yıllardır çözüm bekleyen bir sorunu daha kendi imkanlarıyla çözüme kavuşturuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy, istanbul, trafik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Yolunu Kendisi Yapacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj

16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
00:21
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
00:07
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
23:39
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
23:37
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
22:57
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 17:17:24. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy Belediyesi, Karaburun Yolunu Kendisi Yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.