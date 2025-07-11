Arnavutköy Belediyesi'nden Mavi Göl Koruma Adımı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi'nden Mavi Göl Koruma Adımı

Arnavutköy Belediyesi\'nden Mavi Göl Koruma Adımı
11.07.2025 15:16  Güncelleme: 15:23
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CHP'li İBB Meclis üyelerinin oylarıyla Mavi Göl ve çevresinin döküm sahası ilan edilmesine karşı Arnavutköy Belediyesi harekete geçti. Bölgeye güvenlik şeridi çekilerek izinsiz müdahalelere karşı koruma altına alındı. Belediye, doğal alanların korunması için hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

CHP'li İBB Meclis üyelerinin oylarıyla Arnavutköy'deki doğal göl ve çevresinin döküm sahası ilan edilmesine yönelik karara karşı Arnavutköy Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekipleri alanda güvenlik şeridi çekerek bölgeyi koruma altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla alınan kararla, Arnavutköy ilçesi sınırlarında bulunan Mavi Göl ve çevresindeki yeşil alanların döküm sahası olarak ilan edilmesi kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Alınan kararın çevresel etkilerine dikkat çeken Arnavutköy Belediyesi, bölgenin korunması amacıyla sahaya inerek gerekli önlemleri aldı. Arnavutköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bölgede güvenlik şeridi çekerek alanı izinsiz müdahalelere karşı koruma altına aldı. Doğal yapısı ve ekolojik değeriyle öne çıkan Mavi Göl çevresi, geçici olarak kontrol altına alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, "Doğa bir mirastır ancak korunduğu sürece yaşar ve yaşatılır. Biz Arnavutköy'ün ve İstanbul'un bu mirasına kesinlikle sahip çıkacağız. Gerek kamuoyuyla gerek yargı yoluyla, gerekse idari imkanlarımızla gölümüzün rant uğruna yok edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bundan kırk yıl önce Haliç'i doldurmak isteyen zihniyet, bugün Arnavutköy'de Mavi Göl'ümüzü doldurmak istiyor. Koskoca bir mahalleye ismini veren Mavi Göl'ümüzü dün Haliç gibi kurban etmek isteyenlere, dün Haliç'i temizleyen ve Haliç'in doldurulmasına engel olan siyasi iradenin bir benzeri olarak bizler de o yolda yürüyen insanlar olarak buna müsaade etmeyeceğiz ve engel olacağız. Çocuklarımıza, yarınlarımıza bu yeşilin ve mavinin güzelliğini miras bırakacağız" dedi.

Mavi Göl ve çevresi, İstanbul'un kuzey hattında doğal karakterini koruyabilmiş sayılı alanlardan biri olarak biliniyor. Bölgedeki su kaynakları ve doğal bitki örtüsü, İstanbul'un ekolojik dengesi açısından hayati önem taşıyor.

Arnavutköy Belediyesi, kamu yararını ve doğal alanları koruma sorumluluğu çerçevesinde çalışmalarını sürdüreceğini ve alınan kararın iptali yönünde gerekli hukuki süreçlerin de başlatıldığını kamuoyuyla paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi'nden Mavi Göl Koruma Adımı - Son Dakika

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