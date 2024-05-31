Arnavutköy Belediyesi Tema Parkı'nın Temelini Attı - Son Dakika
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Arnavutköy Belediyesi Tema Parkı'nın Temelini Attı

Arnavutköy Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 26 bin metrekare alandan oluşacak Tema Park'ın temelini attı. Park, yürüyüş yolları, otopark, kafe ve restoran gibi sosyal alanlar içerecek.

31.05.2024 16:11
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Arnavutköy Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 26 bin metrekare alandan oluşacak Tema Park'ın temelini attı. Parkın içerisinde yürüyüş yolları, otopark, kafe ve restoran gibi birçok sosyal alan bulunacak.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Kozlar Parkı Arnavutköy Belediyesi tarafından Tema Parka dönüştürülüyor. İçerisinde Kapalı Pazar Alanı, Otopark, Kafe ve Restaurant, Bisiklet Yolları, Scooter ve kaykay parkı, yürüyüş yolu, tema park gibi onlarca yapıyı bulunduracak olan toplamda 26 bin metrekare alandan oluşan Tema Park'ın yapımı için bugün temel atma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşu ve Dernek Temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşta katıldı. Yapılan duaların ardından tören gerçekleşti.

Törene katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bu proje ile ilçemize sadece bir park değil, aynı zamanda sosyal bir yaşam alanı da kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımızın daha kaliteli zaman geçirmesi, yeşil ile daha fazla hemhal olması için çalışıyoruz," dedi.

"Kaçak yapıyla yapmış olduğu mücadeleden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."

Öte yandan programa katılan Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, "Arnavutköy'deki mevcut yapılarımızı ve mekanlarımızı milletimizin menfaatine yeniden planlamak zorundayız bunu beceremezsek daha büyük problemler meydana gelecek. Belediye Başkanımızın göreve başladığından bu yana kaçak yapıyla yapmış olduğu mücadeleden dolayı kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi Tema Parkı'nın Temelini Attı - Son Dakika

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