Arnavutköy Belediyesi Vatandaşlara Kasaplık Sertifikası Verdi - Son Dakika
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Yerel

Arnavutköy Belediyesi Vatandaşlara Kasaplık Sertifikası Verdi

Arnavutköy Belediyesi, kurban keserken yaşanan kazaların önüne geçebilmek için vatandaşlara pratik ve teorik eğitimin ardından kasaplık sertifikası verdi.

10.06.2024 14:00
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Arnavutköy Belediyesi, kurban keserken yaşanan kazaların önüne geçebilmek için vatandaşlara pratik ve teorik eğitimin ardından kasaplık sertifikası verdi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Kurban Satış ve Kesim Merkezi'nde vatandaşlara kasaplık eğitimi verildi. Kurban kesimi noktasında önemli püf noktaların öğretildiği vatandaşlar, aldıkları eğitimle oluşabilecek kazaları minimize edecek şekilde ibadetlerini yerine getirecek. Verilen eğitimlerde vatandaşlara hem dini hem de kasaplık noktalarında kurban keserken yapılması gerekenler öğretildi. Eğitime katılan vatandaşlar sertifikalarını bugün düzenlenen son teorik eğitimin ardından Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'ndan aldı.

"ilçemizde programa katılan 25 kursiyerimizin hepsini tebrik ediyorum"

Programda konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Kurban kesim alanımızdayız, gayet modern bir alandayız. Yaklaşık 1 aydır sürdürdüğümüz ilçe müftülüğü, ilçe tarım müdürlüğü ve kaymakamlığımız işbirliğinde bir eğitim programımız vardı. Yaklaşık 25 kursiyerimiz eğitimlerini hem teorik hem de pratik almış oldukları eğitim sonucunda bu sertifika törenini gerçekleştireceğiz. Tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimiz eğitimlerini tamamladılar bizlerde Arnavutköy Belediyesi olarak katkı sağladık. Eğitimin amacı İslami usullere göre kesimin öğretilmesi ve sonrasında yaralanmaları en aza, kazaların önüne geçebilmek. Kurbanlarımızın kesim yapılırken eğitimli ve sertifikalı kişilerin olması amaçlanmıştı. Eğitimin amacı sonuçlandı, ilçemizde programa katılan 25 kursiyerimizin hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu kursun açılması gerçekten çok iyi"

Eğitim programını tamamlayan vatandaşlardan Gürkan Şahin, "Baba mesleğimiz olan kasaplık mesleğini devam ettirmek adına belediyemizin açmış olduğu kursa katılım sağladık. Bu kursun açılması gerçekten çok iyi, işi bilmeyen kişilerin her kurbanda biz kasabız diyerek piyasaya çıkıp kendilerini yaralamalarını tabi ki de istemeyiz. Herkese kazasız belasız bir bayram geçirmelerini diliyorum. Kurban keserken en önemli birinci husus hayvanın iyi bağlanması ve bıçağın elde tutulmaması, uzakta kalması olacaktır. Mümkün oldukça hayvanı ürkütmeden ani refleks göstermeden bu işlemi gerçekleştirmek gerekiyor. Profesyonellerden yardım almakta en önemlisi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy Belediyesi Vatandaşlara Kasaplık Sertifikası Verdi - Son Dakika

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