Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıkta yoğunluk - Son Dakika
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Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıkta yoğunluk

02.05.2022 00:57
Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıkta yoğunluk

İstanbul Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Mezarlıkta oluşan kalabalık dron ile görüntülendi.

İstanbul'da bayrama bir gün kala çarşı ve pazarlardaki yoğunluğun yanı sıra mezarlıklarda da yoğunluk yaşandı. Çok sayıda vatandaş yakınlarının kabrini ziyaret etmek üzere Arnavutköy Asri Mezarlığı'na geldi. Vatandaşlar, mezarlığa çıkan yollarda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Bayram öncesi mezarlıkların bakımlarını yapan, dua eden vatandaşların yoğunluğu dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

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İstanbul, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de bayram öncesi mezarlıkta yoğunluk - Son Dakika


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