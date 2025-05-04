Arnavutköy'de Renkli Uçurtma Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arnavutköy'de Renkli Uçurtma Şenliği

İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen 'Uçurtma Şenliği'nde yüzlerce çocuk ve aile birlikte uçurtma uçurdu. Etkinlik, ailelerin hafta sonunu dışarıda geçirmesi ve çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşması amacıyla gerçekleştirildi.

04.05.2025 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen "Uçurtma Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Onlarca aile ve yüzlerce çocuk aynı anda uçurtma uçurdu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da çocuklarla beraber uçurtma uçurdu.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi ve Taşoluk TOKİ site yönetimi işbirliği ile düzenlenen organizasyonda onlarca aile ve yüzlerce çocuk aynı anda uçurtma uçurdu. Etkinlikte çocuklar aileleriyle haftasonunu dışarıda geçirmiş olurken aynı zamanda ekran bağımlılığı ve deprem endişesinin giderilmesi hedeflendi.

"Arnavutköy'ümüzün bu tür yeşil alanları baharda bambaşka oluyor"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da çocuklarla beraber uçurtma uçurdu. Başkan Candaroğlu, "Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde site yönetimleri ve vatandaşlarımızın el birliği ile organize ettiği organizasyona katılarak Arnavutköy Belediyesi olarak destek sağlıyoruz. Arnavutköy'ümüzün bu tür yeşil alanları baharda bambaşka oluyor. Hem ailelerimize hemde site yönetimine çok teşekkür ediyorum. Her daim birlik ve beraberlik içerisinde bu tarz organizasyonları devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her sene geleneksel olarak tertip ediliyor"

Programa katılan Serkan Temur adlı vatandaş, "Her sene geleneksel olarak tertip edilen programa katıldık. Havada çok güzel insanların eğlenebildiği etkinlik organize etmeye çalıştık. Hava çok güzel ve günlerden pazar katılımda oldukça güzel oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uçurtma Şenliği, Yerel Haberler, Etkinlik, İstanbul, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Renkli Uçurtma Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı
Dev kuzugöbeği mantarı Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar Dev kuzugöbeği mantarı! Tartıya koyunca gözlerine inanamadılar
Mehmet Ali Erbil’in eski aşkı Nevide Çiçek’ten şok açıklama: Affettiğime çok pişmanım Mehmet Ali Erbil'in eski aşkı Nevide Çiçek'ten şok açıklama: Affettiğime çok pişmanım
Netanyahu’nun uçuşuna izin mi verildi Dışişleri’nden yanıt Netanyahu'nun uçuşuna izin mi verildi? Dışişleri'nden yanıt
Canlı yayında duyurdu Ancelotti’den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri Canlı yayında duyurdu! Ancelotti'den gündeme bomba gibi düşen Arda Güler sözleri
Yapay zekadan olay skor tahmini Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi Yapay zekadan olay skor tahmini! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tam 10 kez simüle edildi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 23:06:39. #7.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Renkli Uçurtma Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.