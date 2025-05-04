Arnavutköy'de Renkli Uçurtma Şenliği

Arnavutköy'de "Uçurtma Şenliği" renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen "Uçurtma Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Onlarca aile ve yüzlerce çocuk aynı anda uçurtma uçurdu. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da çocuklarla beraber uçurtma uçurdu.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Uçurtma Şenliği düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi ve Taşoluk TOKİ site yönetimi işbirliği ile düzenlenen organizasyonda onlarca aile ve yüzlerce çocuk aynı anda uçurtma uçurdu. Etkinlikte çocuklar aileleriyle haftasonunu dışarıda geçirmiş olurken aynı zamanda ekran bağımlılığı ve deprem endişesinin giderilmesi hedeflendi.

"Arnavutköy'ümüzün bu tür yeşil alanları baharda bambaşka oluyor"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da çocuklarla beraber uçurtma uçurdu. Başkan Candaroğlu, "Mehmet Akif Ersoy Mahallemizde site yönetimleri ve vatandaşlarımızın el birliği ile organize ettiği organizasyona katılarak Arnavutköy Belediyesi olarak destek sağlıyoruz. Arnavutköy'ümüzün bu tür yeşil alanları baharda bambaşka oluyor. Hem ailelerimize hemde site yönetimine çok teşekkür ediyorum. Her daim birlik ve beraberlik içerisinde bu tarz organizasyonları devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Her sene geleneksel olarak tertip ediliyor"

Programa katılan Serkan Temur adlı vatandaş, "Her sene geleneksel olarak tertip edilen programa katıldık. Havada çok güzel insanların eğlenebildiği etkinlik organize etmeye çalıştık. Hava çok güzel ve günlerden pazar katılımda oldukça güzel oldu" şeklinde konuştu.