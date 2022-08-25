Arnavutköy'de yağış nedeniyle sokak göle döndü - Son Dakika
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Arnavutköy'de yağış nedeniyle sokak göle döndü

25.08.2022 09:09
Arnavutköy'de yağış nedeniyle sokak göle döndü

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı.

Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle bir sokak sular altında kaldı. Göle dönen sokakta bir araçta suda mahsur kaldı.

İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış su baskınlarına neden oldu. Arnavutköy Boğazköy Bülent Sokak, yağmur suları nedeniyle adeta göle döndü. Sokak komple trafiğe kapatılırken, bir araç yarıya kadar sulara gömüldü. Olay yerine gelen ekipler, suların tahliyesi için çalışma başlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Göle, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de yağış nedeniyle sokak göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de yağış nedeniyle sokak göle döndü - Son Dakika
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