Kurban Bayramı öncesi 14 koyunu telef oldu! Başıboş sokak köpekleri koyunlara saldırıp öldürdü

Geçtiğimiz gece Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde Kurban Bayramı nedeniyle bakılan koyun sürüsüne gece saatlerinde başıboş köpekler saldırdı.

14 KOYUN TELEF OLDU

Saldırı sonucunda sürüde bulunan 14 koyun telef oldu. Ahır sahibi vatandaşları yaşananlar konusunda uyarırken saldırıdan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"140 BİN TL ZARARIMIZ VAR"

Çilingir Mahallesi'nde hayvancılık yapan Barış Beyoğlu yaşadıklarıyla ilgili, "Gece saatlerinde koyunlardan 14 tanesi sokak köpekleri tarafından telef edildi. Başka ilçelerden topladıkları sokak köpeklerini çayırlık alan olduğu için buraya atıyorlar ama burada da hayvancılık yapıyoruz biz. Hayvan düşmanı değiliz kesinlikle ama buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz kestiğimiz hayvanlardan falan bakıyoruz sokak hayvanlarına ama çok fazlalar. Aç kalınca mecbur saldırıyorlar, insana da saldırıyorlar normalde ama şu anda kurban bayramı nedeniyle kurbanlık sayısı fazla olduğu için hayvanlara saldırıyorlar. Biz kurban için hazırlıyorduk hayvanlarımızı gerçekten çok üzüldük böyle olunca burada da bir dünya besici var kalabalık bir nokta burası. Şu an bizim 140 bin TL zararımız var yetkililerin yardımcı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.