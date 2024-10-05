Arnavutköy'de Trabzon Tanıtım Günleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Trabzon Tanıtım Günleri Coşkuyla Kutlandı

Arnavutköy\'de Trabzon Tanıtım Günleri Coşkuyla Kutlandı

Arnavutköy Şehir Parkı'nda gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri, renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar horon oynayarak Karadeniz lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

05.10.2024 18:35  Güncelleme: 18:49
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Arnavutköy'de düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nde renkli görüntüler oluştu. Festival tadında geçen tanıtım günlerine katılan vatandaşlar doyasıya horon oynayarak Karadeniz lezzetlerini tattı.

Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılış programı bugün Arnavutköy Şehir Parkı'nda yapıldı. Düzenlenen organizasyona Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekilleri, siyasi parti yöneticileri, Trabzon Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, Arnavutköy Trabzonlular Derneği Başkanı Ahmet Can, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, alana kurulan çadırlarda sunulan yöresel ürünlerle katılımcıların Trabzon'a ait her şeye ulaşabilmesi hedeflendi. Gün boyu süren horon ve yöresel halk oyunu gösterileriyle ise vatandaşlar doyasıya eğlendi.

"Trabzon'un katkıları, sadece Karadeniz için değil, Türkiye'nin tamamı için önemli bir mirastır"

Düzenlenen organizasyonda konuşan Bakan Işıkhan, "Arnavutköy Belediyemiz tarafından düzenlenen Trabzon Hemşeri Buluşmalarının başta ilçemiz ve şehrimiz olmak üzere tüm Trabzonlu hemşerilerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Karadeniz'in incisi Trabzon'un; kültürünü, sanatını, yöresel lezzetlerini burada sergileme fırsatı sunan, havasını, suyunu dünya başkenti İstanbulumuza taşıyan belediyemiz başta olmak üzere, burada el emeği, göz nuru ürünlerle programın organizasyonuna katkı sağlayan tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum. Trabzon, çayıyla sohbetimizi, varlığıyla kardeşliğimizi, birliğimizi kuvvetlendiren öncü, karakteristik şehirlerimizden birisidir. Trabzon'un katkıları, sadece Karadeniz için değil, Türkiye'nin tamamı için önemli bir miras ve sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

"Bugün rüzgar Karadeniz'den esiyor"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise, "Memleket memleket biz 81 vilayetimizden Arnavutköy'ümüze gelmişiz. Bugün rüzgar Kuzey'den Karadeniz'den esiyor. Biz Trabzonlu kardeşlerimizle yıllardır burada arkadaşlık yapmaktan, dostluk yapmaktan, siyaset yapmaktan çok mutlu olduk. Ben sizleri tebrik ediyorum bu birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum hepinizi saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan etkinliğin yarın akşama kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Trabzon Tanıtım Günleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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