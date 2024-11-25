Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara\'da Kutlandı

Arnavutluk'un bağımsızlık günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı, ilişkiler vurgulandı.

25.11.2024 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk Bağımsızlık Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Blerta Kadzadej'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, yabancı misyon şefleri ve davetliler katıldı. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından programda açılış konuşmalarına geçildi.

Türkiye ve Arnavutluk'un zor zamanlarda birbirinin yanında duran iki dost ülke olduğunu belirten Bakan Bak, ortak tarih, kültüre dayalı bağlara ve 100 yılı aşkın diplomatik ilişkilere sahip iki ülke olduğunu kaydetti. NATO müttefikliği çerçevesinde hızla gelişen iki ülke arasındaki iş birliğinin, 2021 yılında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) mekanizmasının tesis edildiğini dile getiren Bakan Bak, "Münasebetlerimiz son dönemde karşılıklı üst düzeyli ziyaretlerle de pekiştirilmektedir. Cumhurbaşkanımızın 10 Ekim tarihinde Tiran'a yaptıkları ziyaret marjında düzenlenen YDİK 2. Toplantısı ilişkilerimizi daha da ilerletmemize önemli bir zemin hazırlamıştır. Ziyaret kapsamında tarım, eğitim ve iletişim konularında akdedilen üç belge bu alanlardaki işbirliğimizi güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Edi Rama tarafından YDİK marjında imzalanan Ortak Bildiri, Arnavutluk'la 2021 yılında tesis ettiğimiz Stratejik Ortaklığın derinleştirilmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Arnavutluk'un ekonomik ve ticari ilişkilerinde Türkiye'nin en büyük üçüncü ticaret ortağı olduğunu aktaran Büyükelçi Kadzadej, "Türk ve Türk-Arnavut şirketlerinin sayısı 650'ye yaklaştı. 3,5 milyar doların üzerinde yatırım stoğu ile madencvilik ve enerji, altyapı ve ulaştırma, bankacılık, metalurji üretimi, endüstri gibi stratejik sektörlerimize yatırım yaparak pazarımızda varlıklarını sürdürüyorlar. Ticaret hacmi, 2023'teki aynı döneme kıyasla 2024'ün ilk 9 ayında önemli ölçüde arttı. Her iki ülke de 2 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyor" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Uluslararası İlişkiler, Osman Aşkın Bak, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Türkiye, Savunma, Kültür, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:17 Kreş tartışmasında CHP’li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı
22:26 Ayhan Bora Kaplan’ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi Ayhan Bora Kaplan'ın sözlerini duyan savcı: Sizi uyarıyorum benden söylemesi
21:55 İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler
21:48 Naci Görür Malatya’daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici Naci Görür Malatya'daki son depremi işaret ederek uyardı: Endişe verici
18:13 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi 20 İlde Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09:45 Litvanya’da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı Litvanya'da kargo uçağı bir binanın yakınlarına düştü: 1 ölü, 2 yaralı
09:35 Beşiktaş’ın Göztepe’ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenildiğini gören Batuhan Karadeniz canlı yayında delirdi
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
09:23 Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı Altın fiyatlarında rekorların ardından sert düşüş başladı
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:15 En düşük emekli maaşında yeni tahmin En düşük emekli maaşında yeni tahmin
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 23:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutluk Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.