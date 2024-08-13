Arpaçay'da Ayçiçekleri Açmaya Başladı - Son Dakika
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Arpaçay'da Ayçiçekleri Açmaya Başladı

Arpaçay\'da Ayçiçekleri Açmaya Başladı

Arpaçay ilçesinde ekimi gerçekleştirilen ayçiçekleri çiçek açmaya başladı. Kaymakam Akköz, çiftçilerle bir araya geldi ve ayçiçeği ekimi hakkında bilgi aldı.

13.08.2024 14:23  Güncelleme: 14:26
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Arpaçay'da baharda ekimi gerçekleştirilen ayçiçekleri açmaya başladı. Kaymakam Akköz, ayçiçeği ekimi yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde tarımcılıkla uğraşan çiftçiler, arazilerine ektikleri ayçiçekleri, yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaşırken, büyük kısmı da çiçek açmaya başladı.

Kaymakam Muhammed Burak Akköz, beraberindeki Belediye Başkanı Zeki Elma ile birlikte ayçiçeği ekilen arazilerde bir takım incelemelerde bulundu. Çiftçilerle bir süre sohbet eden Akköz, ayçiçeği ekimi ve bakımı hakkında bilgi aldı.

Arpaçay'da ayçiçeği ekiminin yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Akköz, çiftçilere bereketli kazançlar dileklerinde bulundu. İncelemelerini tamamlayan Akköz, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arpaçay'da Ayçiçekleri Açmaya Başladı - Son Dakika

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