Arpaçay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü programı

12.03.2026 12:14  Güncelleme: 12:16
İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Arpaçay'da program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında Arpaçay'da program düzenlendi.

Etkinlik, Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma, ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden Türk büyükleri ve kahraman şehitler anısına yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mukadder Gevgeşoğlu yaptı. Gevgeşoğlu konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin bağımsızlık ruhunu en güçlü şekilde dizelere yansıttığını vurgulayarak, İstiklal Marşı'nın yalnızca bir şiir değil, aynı zamanda milletin bağımsızlık ve hürriyet iradesinin sembolü olduğunu ifade etti.

Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli etkinlikler sahnelendi. Ortaokullar arasında düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında 1'inci olan Melikköy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asmin Asya Top, İstiklal Marşı'nı duygu dolu bir şekilde okuyarak salondaki katılımcılardan büyük alkış aldı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca öğrenciler tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi, sinevizyon sunumu, şiirlerin okunması ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan tiyatro gösterisi sahnelendi.

Programın sonunda, ortaokullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Belediye Başkanı Zeki Elma ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - KARS

