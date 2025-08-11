Arpaçay Kütük Evi\'nin Yeniden İnşaatına Başlandı

Önceki yıl çıkan yangınla yanarak tamamen kül olan Arpaçay Kütük Evin yapımına yeniden başlandı.

Kars Valisi Ziya Polat ve Milletvekili Adem Çalkın'ın destekleriyle İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nce hazırlanan proje çerçevesinde ihaleyi alan ilgili firma tarafından yapımına başlanan kütün evde Kaymakam Muhammed Burak Akköz ve Belediye Başkanı Zeki Elma incelemelerde bulundu.

Arpaçay Çıldır Gölü kıyısında yapımı ahşap imalat çalışmalarına başlanan Arpaçay Kütük Evin yıl sonuna bitirilmesi planlanıyor. Özellikle kış turizminde Kars'a önemli katkıları olan kütük evin son durumu ile ilgili olarak Kaymakam Akköz, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı. İnşaat alanını dolaşan Akköz, kütük evin tamamlanmasıyla birlikte yeniden yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılacağını kaydetti. Akköz, incelemelerinin ardından Arpaçay'a döndü. - KARS