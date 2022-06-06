Şef Nihat Harbelioğlu yönetimindeki Antakya Defne Barış Korosu, 40 kişilik kadrosu ile barış ve kardeşlik vurgusu yaptığı konserde, dinleyenlere unutulmaz saatler yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti - Son Dakika

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