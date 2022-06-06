Aalen Antakya Kültür Derneği bünyesinde kurulan 'Antakya Defne Barış Korosu', EXPO 2021 Hatay'ın Arsuz alanında konser verdi.
Şef Nihat Harbelioğlu yönetimindeki Antakya Defne Barış Korosu, 40 kişilik kadrosu ile barış ve kardeşlik vurgusu yaptığı konserde, dinleyenlere unutulmaz saatler yaşattı.
EXPO'21 Arsuz alanındaki sahnede gerçekleşen konserde, EXPO etkinliklerine özel hazırlanan repertuarda Türkçe, Arapça, Ermenice, Yunanca ve Kürtçe dillerinde şarkılar seslendirildi.
Müzikseverler, konser sonunda koro üyelerini dakikalarca ayakta alkışladı.
Son Dakika › Yerel › Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti - Son Dakika