Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti - Son Dakika
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Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti

06.06.2022 09:42

Aalen Antakya Kültür Derneği bünyesinde kurulan ‘Antakya Defne Barış Korosu’, EXPO 2021 Hatay’ın Arsuz alanında konser verdi.

Aalen Antakya Kültür Derneği bünyesinde kurulan 'Antakya Defne Barış Korosu', EXPO 2021 Hatay'ın Arsuz alanında konser verdi.

Şef Nihat Harbelioğlu yönetimindeki Antakya Defne Barış Korosu, 40 kişilik kadrosu ile barış ve kardeşlik vurgusu yaptığı konserde, dinleyenlere unutulmaz saatler yaşattı.

EXPO'21 Arsuz alanındaki sahnede gerçekleşen konserde, EXPO etkinliklerine özel hazırlanan repertuarda Türkçe, Arapça, Ermenice, Yunanca ve Kürtçe dillerinde şarkılar seslendirildi.

Müzikseverler, konser sonunda koro üyelerini dakikalarca ayakta alkışladı.

Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti
Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti
Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti
Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti

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Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı Hatay'da lise öğrencileri EXPO alanında sergi açtı
Kaynak: ANKA

Antakya, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arsuz Expo'da Barış ve Kardeşlik Rüzgârları Esti - Son Dakika
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