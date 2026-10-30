Artvin Ardanuç\'ta palamut 50 liradan 150 liraya çıktı, esnaf ve vatandaş şikayet etti

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde balıkçılar ve vatandaşlar artan mazot, nakliye ve balık maliyetleri nedeniyle yükselen fiyatlardan şikayet etti. Balıkçı Uğur Keleş, palamudun satış fiyatının 50 liradan 150 liraya çıktığını belirtirken, vatandaşlar ise yüksek fiyatlar nedeniyle balık tüketemediklerini dile getirdi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde balıkçılık yapan esnaf ve balık almak isteyen vatandaşlar, artan fiyatlardan dert yandı.

Balıkçı Uğur Keleş, mazot, nakliye ve balık maliyetlerindeki artışın hem esnafı hem de vatandaşı zor durumda bıraktığını belirterek, "Geçen hafta 75 liraya sattığımız palamudu bugün 150 liraya satıyoruz" dedi. Keleş, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları şu sözlerle anlattı:

"Ardanuç'ta yılın beş ayı balık işi yapıyoruz. Akşam balık almak için yola çıktık, sabah saat 04.00'te haldeydik. Cuma günü 45 liraya aldığımız palamut bugün 110 liraya yükseldi. Hal çıkışı fiyatı 110 lira. Bize bu fiyattan yazılıyor. Peki, biz bunu kaça satacağız? Vatandaş nasıl yiyecek? Bunun hesabını yapıyoruz. Geçen yıl aynı işi yaparken 3 liralık mazot yakıyorduk, bugün 6 liralık mazot yakıyoruz. Üstelik balığı almaya gittiğimizde araçta yatıyoruz, otelde kalma şansımız yok. Bunların dışında aracın ve işin başka giderleri de var. Üç gün önce tanesi 50 lira olan palamudun bugün 150 liraya satılmasına vatandaş haklı olarak tepki gösteriyor. 'Geçen hafta 40-50 liraydı, bugün neden 150 lira?' diye soruyor. Biz de bunu vatandaşa anlatmakta zorlanıyoruz. Palamut sezonu da artık sona erdi. Hamsinin bir kasası bugün 2 bin 500 lira. Kasada yaklaşık 14 kilo hamsi var. Mezgitin kilosunu ise 325 liradan alıyoruz. Hamsiyi vatandaşa 250 liradan satıyoruz. Vatandaş fiyatlar karşısında zorlanıyor ama balık almadan da yapamıyor. Biz de balığı getirirken zarar ediyoruz. Bu işin böyle sürmesinin bir anlamı kalmıyor; adeta boşuna hamallık yapıyoruz."

Balık almak için alışverişe gelen vatandaş ise "Balık pahalı, palamut pahalı. Orta gelirli bir emekliyim. Ben çalışırken Bursa'da her pazar balık yerdim. Kesinlikle balık tüketirdim. Ama şu an Artvin'deyim. Karadeniz balığın merkezi olmasına rağmen ben balık yiyemiyorum. Hayat şartları ortada."