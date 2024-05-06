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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Borçka Belediyesi, Anneler Günü'ne özel 'Nostalji Konseri' düzenledi. Konserde Borçka Belediyesi Kadın Korosu Sözcüsü Çiğdem Yıldırım, "Biz şarkı söylemeyi tamamıyla gönüllü olarak yapıyoruz, şarkı söylemeyi seviyoruz. Kadın olarak bizde buradayız, bizde varız ve kadın her yerde olmalı. Kadının değdiği her yer çok güzel" dedi.

Borçka Belediyesi, Anneler Günü'ne özel 'Nostalji Konseri' düzenledi. Gecede Borçka Belediyesi Kadın Korosu ve Bragi Dans Topluluğu sahne aldı.

"BİZ BORÇKALI KADINLAR ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ŞARKILARIMIZI, TÜRKÜLERİMİZİ SİZERLE BULUŞTURUYORUZ"

Borçka Belediyesi Kadın Korosu Sözcüsü Çiğdem Yıldırım şunları söyledi:

"Anneler Günü'ne denk geldi gecemiz ve biz kadın korosu olduğumuz için genelde kadın temalı işliyoruz, kadın içerikli parçalar söylüyoruz. Dört dilde türkülerimizi söylüyoruz; Türkçe, Lazca, Hemşince ve Gürcüce şarkılarımızı da söylüyoruz. Bu akşam biraz farklı durum var aslında sadece biz sahne almıyoruz. Artvin'de gençler güzel bir gurup kurmuşlar Bragi Halk Danslar grubu kurmuşlar ve onlarda sahne alacaklar. Bizde ilk kez türküler dışında bir nostalji dizisi hazırladık. Biz şarkı söylemeyi tamamıyla gönüllü olarak yapıyoruz, şarkı söylemeyi seviyoruz. Kadın olarak bizde buradayız, bizde varız ve kadın her yerde olmalı. Kadının değdiği her yer çok güzel. 21. yüzyılda bizim coğrafyamızda ve dünyanın birçok coğrafyasında kadınlar hala ikinci sınıf vatandaş sayılırken, biz artık bunların tamamen dışına çıkmak istiyoruz. Kadınları dişi değil kişi olarak görmelerini istiyoruz ve elimizden geldiğince şarkılarımızı türkülerimizi sizlerle buluşturuyoruz."

Borçka Belediyesi Kadın Korosu Şefi Hasan Özışık, "Artvin'den gelen Bragi Halk Dansları Topluluğu'yla gösterimiz olacak. 3 yıldır Borçka Belediyesi Kadın Korosu olarak faaliyet gösteriyoruz. 3 yıldır ünümüz ülke dışına taştı" dedi.

"BORÇKAYI KÜLTÜRE SANATA DOYURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise "Biliyoruz Borçka denince artık kültürün sanatın çok yoğun olarak yaşandığı bir ilçe akla geliyor. Etkinliklerden bazıları da kadınlar korosu. Son zamanlarda kadınlar korosu yapmış olduğu çalışmalarla hem çevre ilçelerde hem de önemli gün ve gecelerde güzel programlar yapıyoruz ve kadınlarımızı daha görünür daha toplumun içinde olmasını sağlayacağız. Bugün de haftaya Anneler Günü ve bu akşam yapacağımız etkinliği de Anneler Günü'ne hitaben yapıyoruz. Buradan da tüm annelerin anneler gününü kutluyorum ve bütün annelerin ellerinden öpüyorum" diye konuştu.