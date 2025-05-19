Artvin'de 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Artvin'de 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi

Artvin'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara'nın da katıldığı etkinlikte, genç sporcular çeşitli branşlarda gösteriler sundu.

19.05.2025 15:39  Güncelleme: 16:38
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı, Artvin'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, kutlamada yaptığı konuşmada, "Gençlik bir milletin umudu, yarınlarının teminatıdır" dedi.

Kutlamalar, sabah saatlerinde Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Havanın kapalı olması nedeniyle program, Artvin Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunları gösterileri sahnelendi.

Programa Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ercüment Seçkin, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende güreş, karate, tekvando, jimnastik, masa tenisi ve okçuluk gibi çeşitli branşlarda genç sporcular hünerlerini sergiledi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, 19 Mayıs 1919'un Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı ve milletin kaderini değiştiren büyük bir adım olduğunu ifade ederek, " Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin bağımsızlık azmini ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği bir dönüm noktasıdır. Atatürk bu kutlu günü gençliğe armağan ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin genç ve vatanına bağlı beyinlerce inşa edilmesini istemiştir. Türkiye'yi geleceğe, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak olan güç gençlerimizdedir" diye konuştu.

Kutlamalar, gençlerin gösterilerinin ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'de 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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