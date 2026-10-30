Artvin'de bedensel engelli Kandaz, tekerlekli sandalyeyle 250 metreden halatla atladı - Son Dakika
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Artvin'de bedensel engelli Kandaz, tekerlekli sandalyeyle 250 metreden halatla atladı

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Artvin\'de bedensel engelli Kandaz, tekerlekli sandalyeyle 250 metreden halatla atladı
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Artvin'deki Deriner Barajı'nda bedensel engelli Temel Yağız Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atladı ve o anlar kameraya yansıdı. Yüzmede Türkiye üçüncülüğü bulunan Kandaz, bu deneyimi en heyecan verici spor anlarından biri olarak değerlendirdi.

Artvin'deki Deriner Barajı'nın gövdesinden tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atlayan bedensel engelli Temel Yağız Kandaz'ın heyecan dolu anları kameraya yansıdı.

Artvin'de Deriner Barajı'nda düzenlenen etkinliğe katılan yüzde 90 bedensel engelli Temel Yağız Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atladı. Yüzmede Türkiye üçüncülüğü bulunan Kandaz'ın atlayışı kameraya yansıdı.

Deriner Barajı'nda 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen halatla atlayış etkinliği, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Etkinliğe katılan Trabzon'da yaşan Temel Yağız Kandaz da tekerlekli sandalyesiyle atlayış yapmak üzere rampaya çıktı.

RJ Macera ekibince güvenlik önlemleri alınarak Kandaz ve tekerlekli sandalyesi halat sistemine bağlandı. Ekipmanların son kontrollerinin yapılmasının ardından Kandaz'ın hazır olduğunu belirtmesiyle tekerlekli sandalye, görevliler tarafından rampadan itilerek atlayış gerçekleştirildi. Kandaz'ın baraj gövdesi önündeki atlayışı kamerayla kaydedildi. Kandaz, yaşadığı deneyimi bugüne kadar katıldığı spor faaliyetleri arasındaki en heyecan verici anlardan biri olarak değerlendirdi.

Kandaz, yıllar önce Trabzon'da yüzmek için kayalıklardan denize atlamak istediği sırada dengesini kaybederek düştü. Kayalara çarpması sonucu yaralanan Kandaz, geçirdiği kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Kazanın ardından yeniden yüzmeye başlayan Kandaz, kısa bir hazırlık süreciyle ilk kez katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstünde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aynı şampiyonada 50 metre serbestte dördüncü olan Kandaz, bu kez Deriner Barajı'nda tekerlekli sandalyesiyle halatla atlayış yaptı.

Kaynak: İHA
TürkiyeArtvinYaşamYerelSporSon Dakika

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