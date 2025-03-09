Artvin'de dereye düşen vatandaş kurtarıldı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde dereye düşen bir vatandaş, ekiplerin müdahalesiyle sağ salim kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde, Düzköy Köyü Cevizli Mahallesi'nde bir vatandaş, dereye düşerek mahsur kaldı. Olayın hemen ardından bölgeye AFAD, Jandarma, Sağlık ve Borçka İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu mahsur kalan vatandaş, halat yardımıyla bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı ve 112 ambulansına teslim edildi. Yapılan sağlık kontrollerinde, vatandaşın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.