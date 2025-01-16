Artvin\'de Heyelan, Arıcılığı Vurdu

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Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN)- Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Petek köyünde arıcılık yapan Ayhan Gülsuyu, bölgede maden faaliyetleri yürüten şirketin tünellerini kapatmaması neticesinde meydana gelen heyelan nedeniyle arılarının tümünün toprak altında kaldığını söyledi. Gülsuyu, "Defalarca uyardık, ancak Cengiz İnşaat ve HES firması bu uyarılarımızı dikkate almadı. Heyelanın ardından canımızı zor kurtardık ama yaklaşık yüz arım toprak altında kaldı" dedi.

Artvin'in Murgul ilçesine bağlı Petek köyü sakinleri, bölgedeki maden faaliyetleri yürüten şirketin tünellerini kapatmaması nedeniyle 24 Aralık 2024'te meydana gelen heyelan meydana geldiğini, bu heyelan nedeniyle arılarının tümünün toprak altında kaldığını dile getirdi. Bölgedeki tehlikenin devam ettiğine de dikkat çeken mahalle sakinleri, yetkililerden çözüm bekliyor.

Bölge sakinlerinden Ayhan Gülsuyu, maden sahasındaki tünellerin herhangi bir dolgu yapılmadan kapatıldığını belirterek, "Burası, Cengiz İnşaat'ın maden sahası ve Petek Köyü'ne ait Akarşin bölgesi. 2008 yılında açık saha faaliyetlerine başlandı, 2011'den sonra tünelden maden çıkarılmaya başlandı ve 2017'de maden bitince tünelin ağzı kapatıldı. Ancak, tünel içinde herhangi bir dolgu yapılmadığı için su birikmeye başladı ve içerde bir havuz oluştu" diye konuştu.

Arılarını heyelan nedeniyle kaybettiğini belirten Gülsuyu, "Biz burada atalarımızdan kalan topraklarda ekin ekerdik. 1982'de burası orman arazisi oldu ve arıcılığa yöneldik. 1994 yılından sonra fenni kovancılığa başladık. Cengiz İnşaat burayı terk ettikten sonra da burada fenni kovancılık yapmaya devam ettik. O konteyner yaklaşık 200 metre yukarıdaydı ama heyelanla birlikte aşağıya sürüklendi. Arıcılık sistemim ve 100'e yakın arım burada telef oldu" dedi.

Heyelan gecesi, çocuğuyla birlikte dağda bulunan Gülsuyu, "Dağda çatlaklar oluşmuştu ve Cengiz İnşaat ile HES firmasına defalarca ikazda bulunmamıza rağmen dikkate alınmadı. Gece saat 9'da dağ koptu ve biz heyelanın içinde kaldık. Kendimizi zor kurtardık, dağdan dereye indik, ardından karşı dağa kaçarak kurtulduk. AFAD ve Jandarma yardıma geldiler ama biz kendimizi kurtardığımız için yardım edilecek bir durum yoktu. Şu an burada gördüğünüz zarar, bizim tüm kazancımızı kaybetmemize neden oldu. Tespitler AFAD tarafından yapıldı, video paylaşımlarımızı da yaptık. Cengiz İnşaat ve HES firmaları birbirlerini suçluyor, bu yüzden muhatap bulamıyoruz" diye konuştu.

"Tehlike hala devam ediyor"

Ayhan Gülsuyu, bölgedeki tehlikenin devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"HES firması burada makina getirdi ancak taban bulamadığı için bir şey yapmadı. Ama hala büyük bir tehlike var. Arkada oluşan gölet, kış boyunca su barındırmasa da mart, nisanda su seviyesinin artmasıyla patlama riski taşıyor. Gölet, aşağıdaki yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Burada tapulu arazilerimiz, tarım arazilerimiz ve evlerimiz var. Devlet kurumlarının burada bir çalışması yok. Biz de maddi zararlarımızın telafi edilmesini bekliyoruz."

"Heyelandan sonra hiçbir yetkili gelip burada bir çalışma yapmadı"

Petek Köyü Muhtarı Zafer Yavuz, ise yetkililerden destek alamadıklarını söyleyerek, "24 Aralık'taki heyelandan sonra hiçbir yetkili gelip burada bir çalışma yapmadı. DSİ'den herhangi bir çalışma görmedik. Asıl tehlike arkada ve aşağıdaki yerleşim yerlerini tehdit etmekte. Kaymakamımız iki kez geldi ama gereken işlemleri yapmalarına rağmen, buraya gelen giden olmadı. Burada mağdur olan vatandaşlara kimse sahip çıkmadı. İnşallah basın sayesinde tehlike ortadan kalkar. Geçmişte HES firması arazi parası adı altında vatandaşlara ödeme yaptı ama bu yapılan işler vatandaşın rızası alınmadan yapıldı. Gelecekte oluşabilecek heyelanlar yerleşim yerlerini etkileyecek, ancak yetkili kurumlardan herhangi bir çalışma yapılmadı."

"Zararlarımızı karşılayacak bir muhatap bulamıyoruz"

Petek Köyü sakinlerinden Murat Gülsuyu, bölgede ciddi bir heyelan tehlikesine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biz, dedelerimizden beri bu topraklarda faaliyet göstermekteyiz. Hem tarım yapıyorduk hem de arıcılık yapıyorduk. İlk başlarda karakovan kullanıyorduk, ancak yollar yapıldıkça fenni kovancılığa başladık. Çelik konsoldan bir yar yapmıştık ve arılarımız da burada bulunuyordu. Yüze yakın arımız vardı ve heyelan sonucu kopan toprak parçasının altında kaldı. Maalesef, bu durumla ilgili muhatap bulamıyoruz.

Cengiz İnşaat, 2017 yılında buradaki maden sahasını kapatıp malzemelerini alıp gitti ve buraya hiç bakmadı. Yapmış oldukları yolda biriken yağmur suları kanallar açtı ve yarıklara sızan su, HES tünelinin içini doldurdu. Tünele giren suyu görüyoruz, ancak çıkışı hakkında bir bilgi edinemiyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen ne Cengiz İnşaat ne de HES firması önlem almadı ve sonuç olarak bu durum ortaya çıktı.

Evimiz buradan aşağıda ve daha önceki heyelanlar da arazilerimizi almıştı. Topraklarımızın yarısı HES tarafından alındı, yarısı ise toprak kayması nedeniyle kayboldu. Geride kalan kısmı ise hala kullanılabilir durumda değil. Kendi topraklarımızdan maalesef kovuluyoruz. Şantajla ve baskıyla topraklarımızdan geçerek borularını taşıyorlar ve kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. HES, kendini sigortasıyla kurtarırken bize ne olacak? Biz, vatandaş olarak zararımızı kim karşılayacak? HES'e gidiyoruz, Cengiz İnşaat'ı suçluyorlar, Cengiz İnşaat da HES'i suçluyor. Artık kimse bizim mağduriyetimizi gidermezse, biz ne yapacağız?"