Artvin'de İftar Sofraları Hayat Pahalılığına Kurban

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin Hopa'da iftar sofrasında misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen emekli Hilmi Yıldız, 9-10 akrabasını iftara davet ettiğini ancak fiyatların yüksekliği nedeniyle ikramlarını sınırlı tutmak zorunda kaldığını anlattı. Yıldız, "Tatlıyı kişi başına bir tane düşecek şekilde sayarak aldım. Bir emekli olarak daha fazlasını almakta zorlanıyoruz" dedi.

Çarşı ve pazarda artan fiyatlar yurttaşları ramazan ayında zor durumda bırakıyor. Hayat pahalılığı nedeniyle birçok kişi eskisi gibi kalabalık iftar sofraları kuramadığını ifade ediyor. İftar geleneği yıldan yıla zayıflarken, vatandaşlar akraba ve dostlarını iftara davet etmekte zorlandıklarını söylüyor. Hayat pahalılığı yalnızca sofraları değil, günlük hayatı da etkiliyor. Bazı vatandaşlar artık dışarıda bir çay içmenin bile zorlaştığını dile getiriyor.

"Tüm zorluklara rağmen geleneğimizi sürdürmeye çalışıyoruz"

Hopalı emekli Hilmi Yıldız, artan fiyatlar nedeniyle ramazanda misafirleri için tulumba tatlısını kısıtlı aldığını ifade etti. Ramazanda ilk kez tatlı aldığını ve akrabalarını iftara davet ettiğini anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Yaklaşık 9-10 kişi gelecek. Kişi başı bir tane düşüyor. Kilosu 300 lira. Biz bir emekli olarak bunu alamıyoruz. Yani yine de aldım. Yaklaşık 10-15 tane var. 10 tane de misafir var. Adam başı bir tane düşüyor yani. Zor durumdayız. Devlet görüyor artık, bizi de görsün. Akrabalarım geliyor. Bizde adet böyledir; her ramazanda ablalarımız, abilerimiz, amcalarımız, yengelerimiz geliyor. Biz de onlara gideriz. Öyle bir adetimiz var. Bunu devam ettiriyoruz. Ama tulumba tatlısını kişi başı aldım. Sayarak aldım. Bir emekliyim ben."

"Eski ramazanlar da yok işler de yok"

Hopalı tatlıcı ise "Talep çok güzel abi, Hopa'da bir numarayız. Ramazana özel. Eski ramazanlar yok tabii ki. İş olarak da eski ramazanlara göre yok. Her yıl aşağı yukarı yüzde 15-20 düşüş var ama yine de şükrediyoruz. Tulumba yapıyoruz. İçeride baklavamız var. Poğaça, çay gibi şeylerle geçinmeye çalışıyoruz" dedi.

Hopalı bir emekli, hayat pahalılığı nedeniyle eskisi gibi misafir ağırlayamadıklarını ve gelirlerinin sadece kendilerine yettiğini söyledi. Yurttaş,

"Kesinlikle eskisi gibi değil. Zaten normalde hayat da eskisi gibi değil. Etkileniyoruz ister istemez. Biz emekli adamız. Ben önce hipermarketlerin hepsini geziyorum, hangisinde indirim varsa onlardan bir şeyler alıyoruz. Eskisi gibi değil. Bir arkadaşa bir yemek yedirme şansımız yok. Bir misafiri karşılama şansımız yok. Çünkü aldığımız para ancak kendimize yetiyor. İşte yaşıyoruz" diye konuştu."

Hopalı emekli İsak Çelik'de hayat pahalılığından yakınarak, "Ramazan sofraları eskisi gibi dolmuyor, fiyatlar yüksek. Yakıta her zaman zam geliyor. Eski ramazanlar gibi değil şimdiki ramazanlar. Yani aileler arasında gidiş geliş yok. Eş, dost, akraba arasında geliş gidiş de yok eskisi gibi. Ekonomiden kaynaklanıyor" dedi.

Çaycı Aykut Kara da, "İşlerimiz çok iyi değil. Hele şu zamlardan dolayı kimse kimseye çay ısmarlayamaz hale geldi ve zorlanıyoruz. Kredi kullandık, onları ödemekte de zorlanıyoruz açıkçası. Artık sıkıldık" ifadelerini kullandı.

Artvin'de pazara çıkan emekli vatandaş ise, "Pazardan aldık ama az aldık. Ancak kendi ailemize göre. Çünkü bütçe yok. Et, sebze hepsi pahalı. Emekliye göre aldık" dedi.