Artvin\'de Kamyonet TIR\'a Çarptı: 2 Kişi Ağır Yaralandı

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UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Hopa ilçesinde bugün sabah sebze yüklü kamyonet park halindeki TIR'a çarpı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet içinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan"Dünyanın hiçbir yerinde, devam etmekte olan bir transit yolda bu şekilde park edilemez. Bu şekilde devam eden TIR kuyruklarıyla ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Korkarım ki önümüzdeki günlerde ölümcül kazaların gelmesi bu günden bellidir. İlgili kurumların önlemleri almasını ve TIR kuyruğundaki tehlikenin ortadan kaldırılmasını ve bunu gündemden düşürülmesini ve bir bölge milletvekili olarak gerekenin yapılmasını bir kez daha talep ediyorum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay Hopa İlçesinde Terminal mevkinde sabah saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Rize istikametinden Artvin istikametine gitmekte olan, Hasan Danışmaz (36) yönetimindeki 61 K 25133 plakalı sebze yüklü kamyonet park halinde olan TIR'a arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle, araç içinde bulunan sürücü Hasan Danışmaz ve Hüseyin Kurt (27) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, durumları kritik olduğu belirtildi.

Yaşanan kazaya dikkat çekerek yetkilileri göreve davet eden Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan şunları söyledi:

"Sarp sınır kapısındaki TIR kuyruğu bütün uyarılarımıza rağmen ne yazık ki devam ediyor. Şuan itibariyle sarp sınır kapısında 1174 araç yani TIR kuyrukta beklemektedir ve aynı şekilde 130 araç da limanda beklemektedir. Bununla beraber tehlikede aynı şekilde devam etmektedir. Bugün sabah saatlerinde transit yol üzerinde iki yurttaşımız ağır bir şekilde yaralanmıştır.

Dünyanın hiçbir yerinde, devam etmekte olan bir transit yolda bu şekilde park edilemez. Bu şekilde devam eden TIR kuyruklarıyla ilgili bakanlıklarla yapmış olduğumuz bütün girişimler sonuçsuz kalmıştır. Korkarım ki önümüzdeki günlerde ölümcül kazaların gelmesi bu günden bellidir. Bu nedenle bir an önce bu TIR kuyruğu konusunda bir an önce ilgili kurumların önlemleri almasını ve TIR kuyruğundaki tehlikenin ortadan kaldırılmasını ve bunu gündemden düşürülmesini ve bir bölge milletvekili olarak gerekenin yapılmasını bir kez daha talep ediyorum."