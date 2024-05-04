Artvin'de köy pazarında satışlar düşük, esnaf isyan etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin'de köy pazarında satışlar düşük, esnaf isyan etti

Geniş Video İzle

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan köy pazarında satış yapan esnaf, alım gücünün düşük olmasından şikayet etti. Satışların az olması nedeniyle yemek parası çıkaramadıklarını belirten pazarcılar, yetkililere çağrıda bulunarak işlerin düzeltilmesini istedi. Ayrıca, fiyatların yüksek olması da vatandaşların alışveriş yapmasını engellediğini ifade ettiler.

04.05.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan köy pazarında satış yapan esnaf Tarık Bildirici yurttaşın alım gücünü "Sabahtan bu saate 64 tane yumurtadan 10 tane satamadık" cümleleriyle özetledi. Yemek parası çıkaramadıklarını vurgulayan Bildirici, yetkililere seslenerek "Çalışıp işleri düzeltsinler. Yazıktır, günahtır bize" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde kurulan halk pazarında satışların düşük olması pazarcıları isyan ettirdi. Pazarcı Tarık Bildirici satışların olmadığını belirtti. Bildirici gün içinde yemek parası kazanamadıklarını vurgulayarak tezgahta satışa çıkardığıkları ile karnını doyuracağını ifade etti.

Gün içinde ekmek parasını çıkaramadığını açklayan Bildirici, şunları söyledi:

"Vatandaşta para yok ve bizi yöneten ağalara şunu söylemek istiyorum; çalışın da işleri düzeltin, güzelleştirin artık yeter bize de günahtır. Vatandaşlarda para olmayınca bizim işimiz de olmuyor. Sabahtan bu saate kadar altmış dörtane yumurtadan on tane satamadık. Eskiden biz mesela veresiye bile yazardık vatandaşa ama maaş alındığı zamanda parasını öderdi. Öğlen saatinde maaşlarını alıp geldikleri zaman ben hesap toplamaya yetiştiremezdim. Vatandaşta para vardı eskiden ve şimdi ise para yok. Olan paranın da zaten değeri yok yani. Sabahın nasıl olacağını bilemiyoruz."

"SADECE SEBZE MEYVE FİYATLARI YÜKSEK DEĞİL,HERŞEYİN FİYATI YÜKSEK"

Artvin merkeze bağlı Sakalar Köyü'nden esnaf İsmet Okur ise fiyatların yüksekliğinden şikayet etti.  Vatandaşın temel ihtiyaçlarına göre alışveriş yaptığını belirtterek kendi ürettikleri doğal ürünlerin tezgahta kaldığını açıkladı.

Pazarcı Alaaddin Avcı, "Köyüm baraj altında kalınca Kızılcık köyüne yerleştim ve başka bir yerlere gidemeyince burada kaldık. Vallahi abi işler için şimdi açıkça ne desem  yalan olur şöyleki; kötü desem de yalan abi iyi desemde yalan olur. Pazarda zaten fiyatlar bile farklı bir yerde elma 25 lira iken başka bir yerde 35 lira" açıklamasında bulundu.

Artvin\'de köy pazarında satışlar düşük, esnaf isyan etti
Kaynak: ANKA

Alışveriş, Ardanuç, Artvin, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin'de köy pazarında satışlar düşük, esnaf isyan etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:09 Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları’na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş Belediyeye ait kafe aylık 225 liraya Ülkü Ocakları'na verilmiş, faturaları da belediye ödemiş
10:04 Ekmek fiyatlarına zam yolda 15 lirayı bulabilir Ekmek fiyatlarına zam yolda! 15 lirayı bulabilir
08:44 EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına “Dur“ dedi EPDK, katkılı benzin ve motorinin yüksek fiyata satılmasına "Dur" dedi
08:06 Erzincan’daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı Erzincan'daki maden ocağında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
10:36 Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi Gözler o iki ismi aradı Ezel kadrosu yıllar sonra bir araya geldi! Gözler o iki ismi aradı
10:12 Antalyaspor, Sergen Yalçın’ın yerine Alex de Souza ile anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın yerine Alex de Souza ile anlaştı
09:37 “Çeşme damla sakızı“ coğrafi işaretle tescillendi Dünyada 3 pazarda alıcısı var "Çeşme damla sakızı" coğrafi işaretle tescillendi! Dünyada 3 pazarda alıcısı var
09:36 UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı UEFA, EURO 2024 için kadro sayısında değişiklik yaptı
09:15 Kağıthane’de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu Kağıthane'de Park Halindeki Araçta Ölü Bulundu
09:12 15 yıl hapis cezası bulunuyordu Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı 15 yıl hapis cezası bulunuyordu! Firari hükümlü banyo havalandırılmasında yakalandı
09:09 Fabrikada skandal olay 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı
08:38 Daltonlar çetesine polis darbesi 14 şüpheli yakalandı Daltonlar çetesine polis darbesi! 14 şüpheli yakalandı
07:40 Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ata Göçmen Şehit Oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 11:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de köy pazarında satışlar düşük, esnaf isyan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement