Artvin'de Maden Projesi ÇED Onayı Aldı

15.09.2025 10:14
Artvin'in Şavşat ilçesinde, ormanlık alanda açılacak maden projesine olumlu ÇED raporu verildi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin'in Şavşat ilçesinde, Dereiçi ve Çukur köyleri sınırlarında yer alan ormanlık alanda, Agara Madencilik tarafından planlanan açık ocak maden projesine Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu verildi. Konutlara 410 metre mesafede yer alan proje alanının tamamen orman vasfında olması tartışma yarattı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde, Agara Madencilik tarafından yürütülecek açık ocak maden projesi, 20 hektarlık alanda yılda 75 bin ton bakır, kurşun ve çinko kompleks cevheri üretmeyi hedefliyor. Projenin yatırım bedeli 43,5 milyon TL olarak açıklandı.

Proje alanı, Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, ladin, gürgen ve meşe ağaçlarının bulunduğu bir ekosistemi kapsıyor. Bölge aynı zamanda Olgara Deresi'ne 600 metre, Meydancık Çayı'na ise 1,5 kilometre mesafede bulunuyor. Çevrede çok sayıda mevsimsel dere yatağı ve su kaynağı da yer alıyor.

Şavşat'taki yeni proje, son yıllarda bölgede artan madencilik faaliyetlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Koza Altın İşletmeleri A.Ş, Artvin'in Maden ve Bazgiret köylerinde toplam dört yeni maden sahası için ÇED süreci başlattı, bu gelişmeler, yerel halk ve çevre örgütleri tarafından endişeyle takip ediliyor.

TEMA Vakfı'nın "Artvin ve Çevresinde Madencilik" raporuna göre, Artvin ilinin topraklarının yaklaşık yüzde 71'i maden şirketlerine ruhsatlandırılmış durumda. Rapor, özellikle IV. grup madenlerin doğal yaşam alanlarıyla çakıştığını ve bölgenin ekosistemini tehdit ettiğini ortaya koyuyor. Cerattepe'deki maden projesi, 1992'den bu yana bölgedeki çevre mücadelesinin sembolü haline gelmişti.

Projeye karşı açılan çok sayıda dava, düzenlenen kitlesel eylemler ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurularla, Artvin halkı uzun yıllardır çevresel haklarını savunuyor. Ancak Anayasa Mahkemesi, Cerattepe davasında özel hayata saygı hakkının ihlal edilmediğine hükmetmişti.

Artvin'in biyolojik çeşitliliği ve su varlıkları açısından Türkiye'nin en önemli bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan çevre örgütleri, maden projelerinin bu değerleri tehdit ettiğini ifade ediyor.

Kaynak: ANKA

