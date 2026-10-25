Artvin'de yaralanan polis memuru Kılıçkaya kurtarılamadı, Kayseri'de tören yapıldı - Son Dakika
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Artvin'de yaralanan polis memuru Kılıçkaya kurtarılamadı, Kayseri'de tören yapıldı

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Artvin\'de yaralanan polis memuru Kılıçkaya kurtarılamadı, Kayseri\'de tören yapıldı
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosundaki polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya, geçici görevle gittiği Artvin'de 11 Ağustos'ta geçirdiği kaza sonrası hastanede kurtarılamadı. Kılıçkaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi, cenazesi Mersin'e gönderildi.

Geçirdiği kaza sonrası yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Sami Kılıçkaya; geçici görevlendirme ile gittiği Artvin'de 11 Ağustos tarihinde geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Kılıçkaya, hastanede tedavisi devam edereken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Kılıçkaya için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Jandarma Albay Furkan Manav, İl Emniyet müdür yardımcıları, personel ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Törenin ardından polis memuru Kılıçkaya'nın cenazesi, toprağa verilmek üzere Mersin'e gönderildi.

Kaynak: İHA
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