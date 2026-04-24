Artvin'de "Yaş Çay Alım Fiyatı" Toplantısı

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ARTVİN) - Karadeniz'de 2026 yaş çay hasadı öncesi fiyat beklentisi yeniden gündeme gelirken, Hopa'da düzenlenen toplantıda üreticinin artan maliyetler karşısındaki durumu ele alındı. Toplantıya katılan temsilciler, özel sektörün düşük fiyat politikalarını eleştirirken, üreticinin korunması ve planlı tarım politikalarının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Hopa- Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, "Yaş çay üretim maliyeti yaklaşık 41,66 TL'dir. Desteklemelerle birlikte üretici beklentisi 46 TL seviyesindedir." dedi.

Karadeniz'de 205 bin üreticinin en önemli geçim kaynağı olan yaş çayda, 2026 yılı hasat sezonunun başlamasına sayılı günler kala fiyat beklentisi yeniden gündeme geldi. Hopa/Kemalpaşa Ziraat Odası'nın çağrısıyla düzenlenen toplantıda STK temsilcileri, oda başkanları ve Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan bir araya geldi. Yapılan toplantıda hem maliyet artışları hem de özel sektörün fiyat politikaları ortak şekilde değerlendirildi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, çay sezonu öncesi üreticinin belirsizlik içinde bırakılmasını eleştirerek fiyat tartışmalarının ortak akılla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sezon öncesinde yapılan fikir alışverişlerinin önemine dikkati çeken Cihan, bu görüşlerin ilgili kurumlara iletilmesinin doğru bir yöntem olduğunu ifade etti. Tarımda planlama eksikliğine vurgu yapan Cihan, uzun vadeli ve sürdürülebilir politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Demircioğlu, çayın bölge için sadece ekonomik değil, kültürel bir değer olduğunu dile getirerek, üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Demircioğlu, özel sektörün düşük fiyat politikalarının üreticiyi zor durumda bıraktığını ve ÇAYKUR'a alternatif bulamayan üreticinin emeğinin altında fiyatlara razı kaldığını ifade etti. Kontenjan uygulamalarının üreticiyi özel sektöre yönlendirdiğini söyleyen Demircioğlu, maliyetlerin düşürülmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması gerektiğini kaydetti.

Toplantının da konuşan Hopa-Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Olcay Muti, üreticinin en büyük sorununun maliyetlerin sürekli artması ve emeğinin karşılığını alamaması olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çay üreticilerinin; budama, ot temizliği, taşıma, işçilik ve gübre giderleri göz önüne alındığında yaş çay fiyatının 41+5 TL olarak açıklanması gerektiğini belirtiyoruz. Bu rakam üreticinin ayakta kalabilmesi için zorunludur. Özel sektör, Çaykur'un altında fiyat açıklayarak piyasayı aşağı çekiyor. Üretici ya düşük fiyata mahkum ediliyor ya da ürünü elinde kalıyor. Bu sürdürülebilir değildir. Kota ve kontenjan uygulamaları üreticiyi zor duruma bırakıyor.Bu sistemin üreticiyi giderek özel sektöre bağımlı hale getiriyor. Gübre ve işçilik maliyetleri her geçen gün artıyor .Üreticinin her yıl daha ağır şartlarda üretim yapıyor. Ayrıca üreticinin bankalarda biriken çay gelirlerinden promosyon hakkı yok sayılıyor. Bu konuda acil bir düzenleme yapılması lazım. Bu şartlarda yaş çay üretim maliyetinin yaklaşık 41,66 TL dir. Desteklemelerle birlikte üretici beklentisi 46 TL seviyesindedir."