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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnafın maliyetler arttı, iş yapamaz hale geldiği belirtildi - Son Dakika
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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnafın maliyetler arttı, iş yapamaz hale geldiği belirtildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki yerli esnaf, kira ve maliyetlerin artması nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini söyledi. Esnafın kar edemediğini ve maliyetlerin çok arttığını dile getirdiği belirtildi.

07.01.2024 - 15:18,
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UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde Tır şoförlüğü yapan Tanju Cancı "Hayat pahalı ve iş diye bir şey kalmadı. Lastik 10 bin lira, bir depo mazot 4 bin lira... Geçmiş olsun Türkiye" dedi. Kemalpaşalı esnaf Nafız Gümüşkaya "Bağ-Kur'umuzu, sigortamızı ödeyemiyoruz. Kiralar zaten uçtu ve buranın kiraları bir anda arttı" dedi.

Günlük yaklaşık olarak 2 bin kişinin giriş - çıkış yaptığı Artvin'in Gürcistan Sınır Kapısı'nda bulunan Kemalpaşalı yerli esnaf, kira ve maliyetlerin artışından dolayı iş yapamaz hale geldiklerini belirtti. Maliyetlerin çok arttığını, kar edemediklerini dile getiren Kemalpaşalı vatandaşlar şunları söyledi:

"BÜYÜK HER ZAMAN BÜYÜK VE KÜÇÜK HER ZAMAN KÜÇÜK. KÜÇÜK HER ZAMAN EZİLMEK ZORUNDA, SİSTEM BU"

-Kemalpaşalı Çaycı İrfan: "Abi bakın soba yakıyoruz ve işlerimizde iyi değil, vatandaşta da para yok. Ben çayı 2 liraya veriyorum ve çoğu zamanda para almıyoruz kimi köylümüz kimi arkadaşımız olduğu için. Böyle kavrulup gidiyoruz. Odunda yok arkadaşımı aradım o da bana odun getirecek. Kiraya da zam geldi açıkçası işler kötü."

-Kemalpaşalı esnaf Nafız Gümüşkaya: "Yok abi bu sene sıfır abi, yani gelen gideni karşılamıyor. Evet şu anda ticaret var ama dediğim gibi gelen gideni karşılamıyor. Döndüremiyoruz ve nasıl mal geliyor, nasıl gidiyor anlamış değiliz. Çeviremiyoruz. Bağ-Kur'umuzu, sigortamızı ödeyemiyoruz. Kiralar zaten uçtu ve buranın kiraları bir anda arttı. Yabancılar bizi tercih etmiyorlar, ulusalı tercih ediyor. Biz 10 tane zeytinyağı aldığımızda ulusal marketler bir tır zeytinyağı alıyor. Biz zeytinyağını 180 liraya sattığımızda onlar 140 liraya satıyorlar. Sonuçta büyükler kazanıyor ve büyük her zaman büyük, küçükse her zaman küçüktür. Büyükleri tercih ediyorlar ve biz küçükler ise her zaman altta kalıyoruz. Altta kalan da her zaman eziliyor, ezilmek zorunda kalıyor işte sistem bu."

-Balıkçı Naim Lokumcu: "İşler normal, gerçi biraz durgunluk var ama bu sene hamsi bol çıktı. İki üç gündür biraz pahalı gidiyor. Havayla alakalı yani hava sert olunca kayıklar denize çıkamıyor. Müşteri açısından et bazında en uygun şu anda balıktır."

-Tır şoförü Tanju Cancı: "Hayat pahalı ve iş diye bir şey kalmadı. Lastik 10 bin lira, bir depo mazot 4 bin lira... Geçmiş olsun Türkiye."

-Kemalpaşalı esnaf: "Mal sahibiyiz ve nerdeyse kazandığımız para geliyor içeri giriyor, akşama sıfıra çıkıyoruz. Nedendir açıkçası bilmiyorum."

Artvin\'in Kemalpaşa ilçesinde esnafın maliyetler arttı, iş yapamaz hale geldiği belirtildi
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnafın maliyetler arttı, iş yapamaz hale geldiği belirtildi - Son Dakika
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