Artvin\'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Artvin ve Kafkas Dernekleri Federasyonu, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını görkemli bir organizasyonla kutladı. Büyük coşkuya sahne olan etkinlik Federasyon Başkanı Özgür Gümüş ve komisyon başkanı Erdinç Altun öncülüğünde, federasyona bağlı 51 dernek, STK ve SİAD'ların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, 3 binden fazla katılımcıyla Bursa tarihinin en büyük organizasyonlarından biri oldu. Salona sığmayan kalabalık, Artvinlilerin birlik ve beraberlik duygusunu gözler önüne serdi.

Gecede, yerel sanatçılar sahne alırken, etkinliğin finalinde ünlü sanatçı Selçuk Balcı, Artvinlilere unutulmaz bir performans sergiledi. Folklor ekipleri ve protokol konuşmaları, geceye ayrı bir renk kattı.

AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç, CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hande Apaydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsü Belediye Başkanı Mustafa Işık, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Osmangazi Belediye Başkanvekili Cemile Yılgör, İnegöl Belediye Başkanvekili Emin Dündar, AK Parti İl Başkanvekili Kemal Ermiş, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, siyasi partilerin temsilcileri, STK ve SİAD temsilcileri, iş insanları, sanatçılar ve basın mensupları da katılım göstererek etkinliğin coşkusunu artırdı.

Etkinlik, "104 Yıldır Hür ve Gururlu" temasıyla, Artvinlilerin geçmişine olan bağlılıklarını ve bağımsızlık mücadelesini kutlamak amacıyla yapıldı. Bursa'daki yoğun Artvin nüfusunu temsil eden ARTKAF, her yıl düzenlediği etkinliklerle bu yıl da büyük bir organizasyona imza atarak, Artvin'in tarihi gününü öne çıkardı.

Bursa tarihine damgasını vuran bu etkinlik, katılımcılar arasında unutulmaz hatıralar biriktirilmesine vesile oldu ve Artvin'in kültürel mirasını bir kez daha gözler önüne serdi. - BURSA