Artvin'in Kurtuluşunun 104'üncü Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika
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Artvin'in Kurtuluşunun 104'üncü Yılı Törenlerle Kutlandı

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

07.03.2025 14:06  Güncelleme: 15:42
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı törenle kutlandı. Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı coşkuyla kutlandı. Sabahın erken saatlerinde top atışıyla başlayan törenler, Artvin Devlet Hastanesi önünden Artvin Valiliği önüne kadar yürüyüşle devam etti. Valilik önünde temsili kurtuluş canlandırıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından şehrin anahtarı, Artvin Belediye Başkanlığı'na verildi. Tören, folklor gösterisiyle sona erdi.

Törene; Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin Garnizon Komutanı Albay Muhammet Kelami Kablay, CHP, AK Parti ve diğer siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Güzel memleketimiz Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını sizlerle birlikte kutlamanın kıvancını yaşıyoruz. 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı- Rus Harbi'nde, belirtmek isterim ki kahraman Artvin, o zamanki ismiyle Livane halkı, Osmanlı ordusuyla dayanışma içinde bulunarak düşman Rus askerlerine karşı direnmiş ve Rusları bu topraklara sokmamıştır. Ne yazık ki Osmanlı Devleti savaştan yenik ayrılmış, Ruslarla Osmanlı Devleti arasında 5 Mart 1878'de yapılan Berlin Antlaşması ile Artvin, Kars, Ardahan ve Batum ile birlikte savaş tazminatı olarak Rus Çarlığı'na teslim edilmiştir. Bölge halkı bu işgale direnmiş, gerekirse savaş tazminatını kendilerinin karşılayacağını söylemişse de bu durum maalesef gerçekleşememiştir. Sonunda halkın bir kısmı batıya göçmek için yollara düşüp muhacir olmuş, bir kısmı ise toprağını, yerini, yurdunu terk etmemiştir.

Bu suretle hem göç edenler hem de burada kalanlar için tarihimize 'kara 40 yıl' olarak geçen günler başlamıştır. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması her ne kadar işgalden kurtulmak için bir umut gibi görünse de Artvin için yeni işgaller ve kaos daha da artmıştır. 1918'de yapılan halk oylamasıyla halkın yüzde 99'unun Türk hakimiyetini istemesiyle Artvin, savaşsız olarak Türklere bırakılır. Mondros Mütarekesi'nden sonra Artvin'e yerleşen İngilizler, Artvin'i Gürcülere bırakmışlardır. Ancak savaş sonrası işgallere karşı Anadolu'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlayan Kurtuluş Savaşı, Artvin için de bir ışık olmuştur. 22 Şubat 1921'de, TBMM diplomasi yoluyla Gürcü hükümetine Artvin'e taarruz edeceği ültimatomunu verir ve Gürcüler Artvin'i terk etmek zorunda kalırlar. Böylece Artvin, düşman işgalinden kurtulur. 7 Mart 1921'de kazanılan bu zafer, hiç şüphesiz ki milletimizin kararlılığının ve vatan sevgisinin en güzel örneklerinden biridir. Bugün burada, kurtuluş günümüzü kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizlere düşen en büyük görev, onların bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak ve Artvin'i her alanda daha ileriye taşımak olduğunu söylemeyi bir borç biliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Artvin'in Kurtuluşunun 104'üncü Yılı Törenlerle Kutlandı - Son Dakika

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