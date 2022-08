Artvin'de Yusufeli İlçesinin Taşınmasını Protesto Ederken Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'in Yusufeli ilçesinin taşınmasını protesto için kepenk kapatma eylemi öncesinde gözaltına alınan üç kişi, Emniyet'teki işlemlerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesi tarihinde yedinci kez taşınmaya hazırlanıyor. Yusufeli halkı yeni yerleşim yerleriyle ilgili kendilerine verilen sözler tutulmadan taşınma işlemlerinin başlatılmasını protesto etmek için kepenk indirdi. Kepenk indirme eylemi öncesinde gözaltına alınan üç kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar, alkışlarla karşılandı.

İYİ Parti Yusufeli İlçe Başkanı Recep Akyürek, ilçe merkezinde yaptığı açıklamada; şunları söyledi:

"Ben bir hatırlatma yapayım buradaki mesele şu siyasi irade ve önüne atan şahıs birkaç şahıs neyse bir işi beceremedi, beceremediği için elinde patladı patlayınca bir kenara çekildi. Şimdi öyle bir şey istiyorlar ki; Yusufeli halkıyla devletin polisi, kaymakamı, valisi karşı karşıya gelsin. Burada bir anlaşılmazlık var. Bizim ne polisle ne kaymakamla ne valiyle derdimiz yok. Bizim derdimiz 15 yıldır bu ilçede yöneticilik yapmış her şeyi 'biz yaparız, biz ederiz, o sorun değil, hallederiz, bizim için hiçbir şey değil'. Hala ve yine aynı söylemi söylüyorlar. 'Yaparsa AK Parti yapar' diyorlar. Aynı kafayla da devam ediyorlar ama görünen o ki Artvin'den öteye hiçbir sorun gitmemiş."

"SORUMLULARI NET ŞEKİLDE ORTAYA KOYMAK GEREKİYOR"

CHP Yusufeli İlçe Başkanı Barış Demirci şunları söyledi:

"Göğüslerine madalya takan üç tane arkadaşımız var ben öncelikle geçmiş olsun diyorum. Bu dik duruşu onurlu duruşu bazı üzüntülü karşılığı oluyor ama emin olun ki bu halk bu Yusufeli sevdalısı sizleri bir daha yukarıya çıkardı ve sizlere geçmiş olsun derken yine aynı zamanda tebrik ediyorum. Bu tür etkinliklerin basın açıklamaların eylemlerin yürüyüşlerin toplu gösterilerin tek bir amacı var; Yetkilileri göreve davet etmek, yetkililerin dikkatini buraya çekebilmek. Yetkiliden kastımız ise artık tek adam rejimi olduğu için ülkemizde siyasettin dikkatini buraya çekmektir. Kendi başına işleyebilecek devlet mekanizmaları maalesef üzülerek söylüyorum ki ortadan kaldırılmış durumda. Biz siyaseti bu olaydaki sorumluları net bir şekilde ortaya koyup mücadelemizi onlara göre yapmamız gerekiyor. Bu birliktelik amacına ulaştı."

"MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİ"

Yusufeli halkı adına konuşan Bünyamin Ünal ise konuşmasında şunlara değindi:

"Değerli Yusufeli halkı bugün burada Yusufeli Barajı yapımına bağlı Yusufeli Yeni Yerleşim yerine taşınma süreci, hak sahipliği, konut ve iş yeri fiyatlarına karşı oluşan mağduriyetlerin giderimi hususunda sesimizi yetkililere duyurabilmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bu mağduriyetlere sessiz kalmayıp, burada bulunan herkese teşekkür ederiz. Öncelikle Yusufeli halkının mağduriyetlerinin konuşulduğu 21 Ağustos tarihinde demokratik ve hukuk çerçevesi içerisinde yapılan toplantıdaki konuşmaları nedeni ile gözaltına alınan Caner Yüksel ve devamındaki esnafı kepenk kapatmaya davet ettiği gerekçesi ile gözaltına alınan İlhan Şeker ve Müştak Şeker'e geçmiş olsun diyerek bu onurlu duruşlarının yanında olduğumuz ve yanlarında dimdik durduğumuzu belirtiriz.

1.Hak sahipliği kriterlerinin ölçü alındığı başvuru döneminde bekar olup sonrasında evlenen hemşerilerimizin hak sahipliği onaylanmadı. Bu sorunun çözümü için resmi herhangi bir girişimde bulunulmadığından mağduriyetler oluşmuştur. Yaklaşık 1000 hanenin hak sahipliği taleplerinin giderilerek konut ve iş yeri tahsislerinin yeni yerleşim yerine taşınmadan yapılmasını talep ederiz.

2.2022-2023 yılı Eğitim Öğretim döneminin şu an ki mevcut okullarda devamı zaruridir. Hiçbir anne ve baba çocuğunu inşaatların devam ettiği tozun dumanın içerinse gönderemez. Okulların yeni yerleşim yerinde açılacağı yönünde ve okulların taşınma talimatı verildiğine dair söylemlerden uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Zira bu hususla alakalı toplumu tatmin edici bir açıklamanın yetkililerce gecikme gösterilmeksizin yapılmasını talep ederiz. Ayrıca; taşınma süreci ile alakalı, yetkililerin her birinden farklı söylemler duymaktayız bu durum bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Söz konusu bilgi kirliliğinin giderilmesi için taşınma süreci ve takviminin açık bir şekilde vatandaşla paylaşılmasını talep ederiz.

Hak sahibi olamayan veya ticaretin yapılamayacağı bölgelerde iş yeri çıkan esnaflarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için, daha yeni açıklanan 124 yeni iş yeri yapım projesinin, mevkiisi, bu iş yerlerinin hangi şartlarda kimlere tahsis edileceği ve yapım takviminin açıklanmasını talep ederiz.

Hak sahipleri için belirlenen gerek konut fiyatları gerekse iş yeri fiyatları fahiş ölçüde fazladır. Özellikle su altında kalan köylerimize belirlenen 1.200.000,00 TL'lik satış bedeli kesinlikle kabul edilemez bir durumdur. Yusufeli halkını ömür boyu borç altına sokacak bu bedellerde kesinlikle güncellemeye gidilmesi ve Cumhurbaşkanı'nın TOKİ yapı satışlarındaki "yüzde 50' ye varan indirim" uygulamasını talep ediyoruz. Yeni yerleşim yerinde genç nüfusun tutulabilmesi ve yaşamına devam edebilmesi için istihdam yaratacak projelerin üretilerek taşınma süreci bitmeden hayata geçirilmesini talep ederiz. Kamulaştırma işlemlerindeki fiyata yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için 2022 yılı Bayındırlık Birim Fiyatlarının uygulanması gerekli yasal düzenlemelerin derhal yapılmasını talep ederiz.

Tarımsal alanların ve hayvancılıkla geçinen insanların mağduriyetlerinin giderimi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını talep ederiz.

İlçenin kalbine hançer gibi sapladığınız viyadüğün ayaklarının bitmesi üzerinden 6 ay geçmesine rağmen tek bir çivi dahi çakılmamıştır. Bu viyadük üst yapısının derhal bitirilmesi ve Yusufeli halkının barajdan sonra ilçe merkezine girişinin 15 km daha uzatılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını talep ederiz.

Yeni yerleşim yerine taşınma sürecinin yeni yerleşim yerinin yaşanabilir bir alana sahip olduktan sonra gerçekleştirilmesini, Yusufeli halkının yeni yerleşim yeri bitmeden taşınmaya zorlanılmasından derhal vazgeçilmesini talep eder ve kalbi Yusufeli için atan bütün katılımcılılara saygılarımızı sunar, yetkilileri derhal göreve davet ederiz. İlave olarak şunu belirtmek istiyorum biz bu taleplerimizi kazanana kadar sürdürmek ve sahada olacağız her gün her an toplu bir şekilde eylemlerimiz gerçekleştirmek için mücadelemizi gerçekleştirmek için daha doğrusu haklı mücadelemizi kazanmak için sahalardan ayrılmayacağız siz de bizler yalnız bırakmayın sizin desteğinize ihtiyacımız var birlikte olursak bu işi kazanabiliriz netice itibariyle temel atma törenindeki alkışla kaybetti kama buradaki mücadelenin alkışıyla kazanacağımıza inanıyorum."